Con Android 12 ormai disponibile in versione stabile, tanti OEM si stanno affrettando per svelare i piani beta per i propri smartphone. Vivo ha annunciato la lista degli smartphone che riceveranno la beta di Android 12 da qui ai prossimi mesi, ad iniziare dal prossimo mese con lo smartphone di fascia alta Vivo X70 Pro+ fino ad arrivare ad aprile 2022 inoltrato con un’altra manciata di smartphone.

La lista degli smartphone Vivo che riceveranno la beta di Android 12

Il team di sviluppo di Vivo per la personalizzazione Funtouch OS si occuperà di pubblicare le beta di Android 12 per più di 30 smartphone di fascia alta, media e bassa. Ecco quando dovrebbe partire il rollout della beta di Android 12:

Fine novembre Vivo X70 Pro+

Fine dicembre Vivo X60 Pro+ Vivo X60 Pro Vivo X60 Vivo V21 Vivo Y72 5G

Fine gennaio 2022 Vivo X70 Pro Vivo V21e Vivo V20 2021 Vivo V20 Vivo Y21 Vivo Y51A Vivo Y31

Fine marzo 2022 Vivo X50 Pro Vivo X50 Vivo V20 Pro Vivo V20 SE Vivo Y33s Vivo Y20G Vivo Y53s Vivo Y12s

Inizio aprile 2022 Vivo S1 Vivo Y19

Fine aprile 2022 Vivo V17 Pro Vivo V17 Vivo S1 Pro Vivo Y73 Vivo Y51 Vivo Y20 Vivo Y20i Vivo Y30



Come abbiamo visto Vivo X70 Pro+ sarà il primo tra gli oltre 30 smartphone dell’azienda a ricevere la beta di Android 12, con un rollout graduale che impegnerà la compagnia per circa 6 mesi. Ad oggi, purtroppo, non conosciamo le tempistiche di rilascio della versione stabile di Android 12 per questi smartphone.

In copertina Vivo X60 Pro

