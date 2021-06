La fotografia sta acquisendo sempre più un posto di rilievo in ambito mobile, e Vivo V21 5G si propone come il punto di riferimento per gli utenti che vogliono ottenere scatti selfie sempre al top. Scopriamo cos’ha da offrire il nuovo smartphone di Vivo.

Caratteristiche Vivo V21 5G

L’elemento caratteristico di Vivo V21 5G è senza ombra di dubbio il sensore frontale da 44 MP con tecnologia Dual Selfie Spotlight e stabilizzazione ottica dell’immagine. Questo mix di tecnologie, sommate alla messa a fuoco automatica e alle feature AI Night Portrait e Super Night Mode, offre agli utenti una marcia in più per quanto riguarda le foto selfie.

“vivo progetta i suoi smartphone sulla base dello stile di vita dei suoi clienti e, poiché si vive e condivide sempre di più online, abbiamo compreso la necessità di rivoluzionare il sistema di imaging perché gli utenti possano ottenere facilmente lo scatto straordinario“, sottolinea Vincent Xi, Presidente di vivo Italia. “Il nuovo V21 è stato creato per un mondo in cui l’interazione virtuale si armonizzi alla vita moderna, ecco il motivo per cui abbiamo compiuto un radicale passo avanti ridefinendo lo standard delle fotocamere frontali, combinando un’eccezionale fotocamera con OIS da 44 MP per ritratti e video perfetti con qualsiasi luce. È così che gli utenti possono sempre mostrare il loro lato migliore“.

Dotato di un pannello AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e supporto HDR10+, il nuovo smartphone di Vivo è piuttosto piacevole anche da tenere in mano sebbene il notch a goccia lo renda molto più simile a smartphone di fascia bassa di qualche anno fa. Buona la scheda tecnica con il processore MediaTek Dimensity 800U, 8 GB di RAM, 128/256 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD ed il sistema fotografico triplo posteriore con sensore principale da 64 MP e altri due sensori secondari da 8 e 2 MP.

La batteria da 4000 mAh è dotata della tecnologia di ricarica rapida a 33 W FlashCharge, mentre il sistema operativo è Android 11 con la personalizzazione Funtouch 11.

Prezzo e disponibilità Vivo V21 5G

Lo smartphone sarà disponibile nel nostro Paese al prezzo di 449 euro a partire dalla fine del mese nei punti vendita TIM e nei vari eCommerce nelle colorazioni Dusk Blue e Sunset Dazzle. Al momento della stesura della news, l’unico negozio ad averlo in catalogo (attenzione: pochi pezzi) è ePRICE a 466 euro nella colorazione Dusk Blue.

