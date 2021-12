Vivo annuncia l’arrivo di Android 12 per tutti i dispositivi presentati in Europa: l’aggiornamento sarà disponibile a partire da fine gennaio 2022 e sarà predisposto in tre fasi. Scopriamo gli smartphone interessati e le tempistiche ufficiali fornite dal produttore.

Quali smartphone Vivo riceveranno Android 12 e quando

Google ha rilasciato la versione stabile di Android 12 lo scorso mese di ottobre e Vivo sarà tra i primi produttori di smartphone a proporre l’aggiornamento. Se escludiamo i vari dispositivi di Big G, compresi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, non sono infatti molti i modelli che hanno già ricevuto l’ultima major release del robottino, anzi (Samsung è per il momento la più prolifica ed è partita dai Galaxy S21).

Il lancio della prima versione di Android 12 in Europa sarà predisposto in tre fasi e verrà gradualmente esteso:

fine gennaio 2022 : Vivo X60 Pro e Vivo V21 5G

: Vivo X60 Pro e Vivo V21 5G fine febbraio 2022 : Vivo Y21 e Vivo Y72 5G

: Vivo Y21 e Vivo Y72 5G da fine aprile 2022: Vivo X51 5G, Y33s, Y21s, Y70, Y20s e Y11s

Sarà dunque possibile scaricare e installare Android 12 su tutte le linee di prodotti Vivo vendute in Europa. Siete soddisfatti della politica di aggiornamento della casa cinese? Fateci sapere la vostra nel solito box qui sotto.

