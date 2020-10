Vivo chiude il 2020 con l’annuncio di quattro nuovi smartphone per il nostro Paese, tutti presentati quest’oggi 20 ottobre 2020. Nello specifico stiamo parlando degli smartphone Vivo X51 5G, Vivo Y70, Vivo Y20s e Vivo Y11s.

Quattro nuovi smartphone Vivo per l’Italia

“Siamo davvero entusiasti di presentare la nostra prima line-up di smartphone per il mercato europeo. Prima di sederci al ‘tavolo da disegno’, abbiamo parlato con 9000 consumatori in tutta Europa, per capire come integrano questi dispositivi nella loro vita quotidiana” – ha dichiarato Denny Deng, Vice Presidente, Presidente European Business di Vivo. “I punti principali riguardano la batteria, la fotocamera e il design del telefono, con particolare attenzione all’intuitività e alla facilità d’uso, oltre che al grande equilibrio tra prezzo e prestazioni. E questo è ciò che noi forniremo loro.”

È con questo spirito che l’azienda si affaccia al mercato italiano lanciando lo smartphone di fascia alta Vivo X51 5G e la gamma di terminali di fascia bassa/entry level Vivo Y70, Vivo Y20s e Vivo Y11s.

Caratteristiche e design Vivo X51 5G

Vivo X51 5G rappresenta quindi il fiore all’occhiello della nuova linea di device per il nostro Paese. La strategia di Vivo ruota attorno alla volontà di attirare l’attenzione degli utenti alla ricerca di uno smartphone con una buona resa fotografica, cosa che Vivo X51 5G si prefigge di offrire grazie al sistema di fotocamere gimbal in grado di stabilizzare l’immagine durante lo scatto di foto e la ripresa di video.

Frontalmente è presente un ampio display AMOLED da 6,56 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate da 90 Hz, accompagnato poi dal processore Snapdragon 765G, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, batteria da 4315 con supporto alla ricarica rapida FlashCharge da 33 W e Android 10. Ultimo, ma non per importanza, il supporto alla connettività 5G sub.6 SA/NSA.

Scheda tecnica

Dimensioni 158,46 x 72,8 x 8,04 mm;

peso 181,5 grammi;

display AMOLED 6,56”, Full HD+ (2376 x 1080 pixel), 398 PPI, 19,8:9, HDR10+, refresh 90 Hz, campionamento 180 Hz, 1300 nits, contrasto 6.000.000:1;

fotocamera principale: sensore da 48 MP f/1.6, focale 26 mm, Gimbal Camera, Sony IMX598, pixel da 0,8µm, lenti 7P, Laser + PDAF, sensore macro da 13 MP f/2.46, focale 50 mm, zoom ottico 2x, pixel da 1,12µm, auto focus, sensore ultra grandangolare da 8 MP f/2.2, focale 16 mm, 120°, sensore teleobiettivo da 8 MP f/3.4, focale 135 mm, zoom ottico 5x, hyper Zoom fino a 60x;

sensore frontale da 32 MP, focale 25mm, pixel da 0,8µm, sblocco con il volto;

processore Qualcomm Snapdragon 765 G;

RAM da 8 GB LPDDR4X;

256 GB di storage UFS 2.1;

connettività 2G/3G/4G/4G+/5G sub.6 SA/NSA, dual SIM nano, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GALILEO/BeiDou/GALILEO;

porta USB Type-C;

lettore impronte digitali integrato nel display;

batteria da 4315 mAh con supporto FlashCharge da 33 W;

Android 10 con Funtouch OS 10;

colore Alpha Grey.

Caratteristiche e design Vivo Y70

Vivo Y70 rappresenta invece il terminale di fascia media con cui Vivo si posiziona puntando su tre aspetti: facilità di utilizzo, prestazioni della batteria e qualità della fotocamera. Qui perdiamo la connettività 5G e il modulo fotografico con quattro moduli posteriori, ma resta pur sempre la tecnologia di ricarica rapida da 33 W (a fronte di una batteria con meno mAh) e il supporto allo sblocco tramite impronte digitali integrato nel display. Vivo Y70 si presenta così come un terminale equilibrato, con un processore (Qualcomm Snapdragon 665) in grado di garantire buone prestazioni di utilizzo e tutto ciò che potrebbe fare comodo ad un utente senza troppe pretese.

Scheda tecnica

Dimensioni 161 x 74,08 x 7,83 mm;

peso 171 grammi;

display AMOLED 6,44”, Full HD+ (2376 x 1080 pixel), 408 PPI, 20:9;

fotocamera principale: sensore da 48 MP f/1.6, focale 25 mm, sensore bokeh da 2 MP, f/2.4, focale 25 mm, sensore macro da 2 MP f/2.4, focale 27 mm;

sensore frontale da 16 MP, f/2.0, sblocco con il viso;

processore Qualcomm Snapdragon 665;

RAM da 8 GB LPDDR4X;

128 GB di storage UFS 2.1;

connettività 2G/3G/4G/4G+, dual SIM nano, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, jack audio da 3.5 mm, GPS/A-GPS/GALILEO/BeiDou/GALILEO;

porta USB Type-C;

lettore impronte digitali integrato nel display;

batteria da 4100 mAh con supporto FlashCharge da 33 W;

Android 10 con Funtouch OS 11;

colore Oxygen Blue e Gravity Black.

Caratteristiche e design Vivo Y20s

Entrando di fatto nella fascia entry level della proposta commerciale di Vivo, il modello Vivo Y20s (così come il modello Vivo Y11s) offre lo stretto necessario agli utenti che prima di tutto puntano alla praticità e alla economicità. Il display è da 6,51 pollici ma solo a risoluzione HD+, le fotocamere principali sono solo due e si torna ad offrire il sensore per le impronte laterale, ma cresce però il modulo batteria che arriva invece a ben 5000 mAh con supporto alla ricarica FlashCharge da 18 W.

Scheda tecnica

Dimensioni 164.41 x 76,32 x 8,41 mm;

peso 192,3 grammi;

display IPS 6,51”, HD+ (1600 x 720 pixel), 269 PPI, 20:9;

fotocamera principale: sensore da 13 MP f/2.2, focale 27 mm, sensore bokeh da 2 MP, f/2.4, focale 25 mm, sensore macro da 2 MP f/2.4, focale 27 mm;

sensore frontale da 8 MP, f/1.8, sblocco con il viso;

processore Qualcomm Snapdragon 460;

RAM da 4 GB LPDDR4X;

128 GB di storage UFS 2.1;

connettività 2G/3G/4G, dual SIM nano, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, jack audio da 3.5 mm, GPS/A-GPS/GALILEO/BeiDou/GALILEO;

porta USB Type-C;

lettore impronte digitali laterale;

batteria da 5000 mAh con supporto FlashCharge da 18 W;

Android 10 con Funtouch OS 11;

colore Nebula Blue e Obsidian Black.

Caratteristiche e design Vivo Y11s

Infine, parlando di Vivo Y11s, ci troviamo di fronte ad un dispositivo che potremo definire estremamente simile a Vivo Y20s. Di fatto sono quasi fratelli gemelli, se non per qualche differenza per quanto riguarda alcuni componenti essenziali. Infatti, mentre il display, le dimensioni, la batteria, il processore e altri dettagli restano invariati, Vivo Y11s monta una fotocamera principale con due sensori, 3 GB di RAM (invece di 4 GB) e solo 32 GB di storage (resta la possibilità di espanderli tramite micro SD). È quindi ben chiara la volontà di Vivo di posizionare questo smartphone nella fascia entry level del mercato, evidentemente per attirare l’attenzione degli utenti alla ricerca di uno smartphone Android economico.

Scheda tecnica

Dimensioni 164.41 x 76,32 x 8,41 mm;

peso 192,3 grammi;

display IPS 6,51”, HD+ (1600 x 720 pixel), 269 PPI, 20:9;

fotocamera principale: sensore da 13 MP f/2.2, focale 27 mm, sensore bokeh da 2 MP, f/2.4, focale 25 mm;

sensore frontale da 8 MP, f/1.8, sblocco con il viso;

processore Qualcomm Snapdragon 460;

RAM da 3 GB LPDDR4X;

32 GB di storage UFS 2.1;

connettività 2G/3G/4G, dual SIM nano, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, jack audio da 3.5 mm, GPS/A-GPS/GALILEO/BeiDou/GALILEO;

porta USB Type-C;

lettore impronte digitali laterale;

batteria da 5000 mAh;

Android 10 con Funtouch OS 11;

colore Glacier Blue e Phantom Black.

Prezzo e disponibilità Vivo X51 5G, Y70, Y20s e Y11s

Tutti e quattro gli smartphone sbarcano in Italia su Euronics ai seguenti prezzi:

Vivo X51 5G, disponibile da oggi, al prezzo di 799 euro con possibilità di rateizzazione a tasso zero;

con possibilità di rateizzazione a tasso zero; Vivo Y70, disponibile da oggi, al prezzo di 269 euro ;

; Vivo Y20s, disponibile da oggi, al prezzo di 179 euro ;

; Vivo Y11s, disponibile a partire dal 10 novembre, al prezzo di 149 euro.

osa ne pensate delle proposte Vivo per il nostro Paese? Siete interessati alle rispettive schede tecniche oppure avete puntato gli occhi su altri modelli? Fatecelo sapere nel box dei commenti qui in basso.