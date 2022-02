Google Pixel 4a è tuttora l’ultimo smartphone ben riuscito della serie “Pixel -a” e con l’uscita di scena appena avvenuta lascia la line-up della casa di Mountain View visibilmente più vuota (completamente vuota, nel caso dell’Italia).

Google Pixel 4a lascia

Lanciato nell’autunno del 2020 in coppia con il modello più carrozzato ma meno economico Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 4a è stato molto apprezzato da utenti e addetti ai lavori per molteplici aspetti (ne trovate al seguente link la nostra recensione). A partire banalmente dal prezzo contenuto, che ne ha fatto un punto di accesso al mondo Made by Google alla portata di tanti potenziali acquirenti, passando per le dimensioni compatte ormai rarissime nel panorama mobile (persino di più in una fascia media dominata dai “padelloni”).

L’addio di Google Pixel 4a era nell’aria da mesi, visto che, pur essendo sulla carta ancora presente sui Google Store dei vari Paesi, era out of stock ormai da parecchio tempo. Adesso è ufficiale: Big G ha ufficialmente iniziato a rimuovere Google Pixel 4a dal listino del Google Store statunitense, al quale seguiranno a ruota tutti gli altri. Sullo Store italiano — dove non figurano né i medi di gamma Pixel 4a 5G e Pixel 5a 5G, né tantomeno i Pixel 6 — Google Pixel 4a è ancora visibile, ma comunque non è più acquistabile.

Ma il (vero) successore ancora non c’è

In luogo del Pixel 4a, Google suggerisce agli utenti interessati di prendere in considerazione quello che formalmente è il suo successore Google Pixel 5a. Quest’ultimo, annunciato ufficialmente ad agosto 2021 ma venduto solo in USA e Giappone, non è stato mai particolarmente apprezzato e per un buon motivo: sebbene nel nome richiami l’ottimo Google Pixel 5, non è altro che un Google Pixel 4a 5G con un nome diverso.

Insomma, gli utenti che erano soliti riporre la propria fiducia nella serie “Pixel -a” per acquistare uno smartphone valido ma non troppo costoso stanno già aspettando il prossimo Google Pixel 6a. Quest’ultimo dovrebbe prendere spunto dai rinnovati Google Pixel 6, le sue specifiche tecniche sono già trapelate anzi persino Google ha già iniziato a giocarci.

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6