Google Pixel 6a continua ad essere sotto la luce dei riflettori e ciò proprio per volontà del colosso di Mountain View, che ha deciso di dare il via alla campagna mediatica che ci accompagnerà fino alla sua presentazione ufficiale.

Nuove conferme per Google Pixel 6a

E così lo smartphone ha fatto la propria apparizione in un libro da colorare che Google ha inviato ad alcuni utenti selezionati e che è pieno di prodotti del colosso di Mountain View disegnati in forma schematica.

Ebbene, Google Pixel 6a compare nel sommario, che poi richiama le pagine 6 e 7, nelle quali lo smartphone in realtà non c’è ma potrebbe essere presente un indizio sul suo conto:

Come divertirsi con i colori di Google

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, potete dilettarvi con il libro da colorare di Google anche se non siete tra i fortunati “Pixel Superfan” che hanno ricevuto la versione cartacea: il colosso di Mountain View, infatti, ha pubblicato in Rete un sito nel quale troverete 10 illustrazioni di vari prodotti dell’azienda che potrete colorare virtualmente (tra di essi vi sono Google Pixel 6, Nest Wifi, Chromecast con Google TV, Google Pixel Buds A e Nest Audio).

Così come viene spiegato dal team di Google, si tratta di un’esperienza digitale nata dalla collaborazione tra un gruppo di designer all’interno dell’Hardware Design Studio di Google, il tutto con l’obiettivo di mettere in risalto i colori hardware sviluppati dal colosso di Mountain View per i propri prodotti.

Gli utenti potranno sfruttare tutte le 14 tonalità per riempire i disegni e per ognuna di esse è disponibile un’affascinante descrizione.

Se siete curiosi di scoprire cosa si nasconde dietro ai vari colori che hanno contribuito a rendere celebri i prodotti di Google o volete mettere alla prova la vostra creatività, non dovete fare altro che seguire questo link che vi porterà su Colors with Google.

