Google Pixel 6a sarà il prossimo smartphone del colosso di Mountain View e, sebbene il lancio non sia ancora dietro l’angolo, fan e appassionati del dispositivo ripongono grandi aspettative in questo prodotto Made by Google.

Nella giornata di ieri abbiamo visto come dovrebbe essere Google Pixel 6a, mentre oggi sono trapelate le presunte specifiche chiave dello smartphone, nonché la sua possibile finestra di lancio.

Trapelano le specifiche chiave di Google Pixel 6a

Secondo quanto riportato dall’informatore @Shadow_Leak tramite il suo account Twitter, lo smartphone di Google offrirebbe un display OLED piatto da 6.2″ e adotterebbe il chipset Tensor GS101 di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro abbinato a 6 GB oppure 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico posteriore di Google Pixel 6a includerebbe un sensore da 12.2 MP (Sony IMX363) e un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP (Sony IMX386), mentre frontalmente una fotocamera da 8MP (Sony IMX355) sarebbe alloggiata nel foro praticato nel display.

Il dispositivo avrebbe uno spessore di 8.7 mm ed eseguirebbe Android 12. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 30 W. L’informatore suggerisce che il lancio di Google Pixel 6a sarebbe in programma per il secondo trimestre del 2022.

In copertina: Google Pixel 6 Pro

