Annunciata ufficialmente in terra cinese al fianco della nuova serie flagship Xiaomi 12, la MIUI 13 non aveva mostrato traccia del Material You di Android 12 nei primi test, ma la situazione è cambiata nettamente dopo il rilascio di una recente build China Beta: ecco i primi segni della Material You UI.

Nelle ultime settimane vi abbiamo segnalato i modelli Xiaomi e Redmi che riceveranno la MIUI 13 Global Stable nel primo trimestre dell’anno, i primi roll out in Cina e quelli più recenti, nonché le prime build global riservate ai tester Mi Pilot. Adesso torniamo in Cina e vediamo come si sta evolvendo dal punto di vista grafico la ROM di Xiaomi.

MIUI 13 (China Beta): finalmente Material You

Il Material You è uno dei principali tratti distintivi di Android 12 (ecco la nostra prova della versione stabile), per questo motivo non ritrovarlo nei primi test della MIUI 13 China Beta — su Xiaomi Mi 11X Pro — era stata un’amara sorpresa.

Per fortuna, un recente aggiornamento della stessa versione China Beta della ROM ha finalmente implementato la Material You UI sui modelli compatibili e non c’è che dire: il sistema di temi dinamici — che suoi Pixel si chiama Monet e che adatta tutti i colori dell’interfaccia utente secondo una palette che il sistema genera partendo dallo sfondo impostato — dona molto alla MIUI.

Per la verità, quella di Xiaomi è solo una prima implementazione e neppure particolarmente completa, visto che la Material You UI della MIUI non apporta alcun cambiamento ai colori degli accenti, che rimangono fissi sul Blue predefinito della MIUI 13. Al momento si tratta di un’occasione sprecata: la ROM di Xiaomi si è sempre prestata molto bene alla personalizzazione e sprecare questa grossa possibilità offerta da Android 12 sarebbe un vero peccato.

Una dimostrazione ulteriore dello stadio ancora embrionale di questa implementazione arriva dal pannello dei quick toggle, dove la MIUI 13 lascia ancora invariato quel Control Center più vicino allo stile di iOS che a quello di Android 12.

Ora come ora, insomma, le prime vere tracce del Material You si rinvengono nelle applicazioni di Google: ad adattarsi ai colori dello sfondo, per adesso, sono le varie Gmail, Orologio, Calendario, Chrome e i relativi widget.

Nessuna delle applicazioni di sistema si sta muovendo nella stessa direzione e ciò vale anche per le Impostazioni. L’approccio adottato da Xiaomi, pertanto, è attualmente distante da quello scelto da Samsung per la One UI 4 e da OPPO per la ColorOS 12.

Ecco una galleria di screenshot che sintetizzano lo stato attuale del Material You sulla MIUI 13.

