Google ci ricorda che Android 12 ha dato nuova vita ai widget

I widget sono presenti da anni su Android e, se per tanto tempo non hanno ricevuto grosse novità, con Android 12 – probabilmente grazie anche alla scelta di Apple di puntarci su iOS – c’è stato finalmente un corposo rinnovamento grafico e funzionale.

Se nella giornata di ieri vi abbiamo riportato i contenuti pubblicati da Google in relazione al comparto fotografico dei Pixel 6 e alle novità in tema di sicurezza, oggi vediamo come i widget sono migliorati grazie al Material You.

I widget col Material You di Android 12

Innanzitutto, i widget recepiscono il nuovo Material You, il design language introdotto da Google con Android 12.

Tutti i widget possono essere ridimensionati per inserirsi al meglio nelle schermate della home. Al variare delle dimensioni, sono i widget stessi a mutare in termini di informazioni mostrate e funzioni messe a disposizione.

In aggiunta a questo, su determinati device Android, tra cui i Pixel dal 3 in poi – i colori dei widget vengono adattati dinamicamente in base a quelli dello sfondo impostato dall’utente.

Il nuovo widget di Google Maps mette azioni utili a portata di tap, come per esempio la funzione di ricerca. Google Keep, invece, permette di prendere note al volo e di gestire to-do list con due nuovi widget dedicati. Google Foto potenzia la funzione Ricordi con i primi nuovi widget a forma libera in stile Material You. I widget di Google Drive rendono più agevole caricare nuovi file e cercare tra quelli salvati (la versione più grande permette anche di scorrere tra i documenti suggeriti.

Per gli utenti di YouTube Music, c’è un widget con tanto di controlli per la musica, con possibilità di vedere cosa c’è in riproduzione senza aprire l’app. Il nuovo widget di Google Fi permette di tenere sotto controllo il proprio consumo di dati mensile, mentre Orologio permette di scegliere tra quattro stili analogici e offre un nuovo widget con cronometro digitale.