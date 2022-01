Nell’attesa del 26 Gennaio 2022, giorno in cui Xiaomi terrà il suo primo evento di lancio globale di quest’anno dove introdurrà la serie Redmi Note 11 e MIUI 13 per il mercato internazionale, l’azienda ha iniziato a rilasciare l’ultima versione della sua personalizzazione Android per alcuni suoi telefoni.

MIUI 13 arriva su Redmi Note 10 e un dispositivo della serie MI 11

Xiaomi aveva recentemente compilato le prime build basate sull’interfaccia MIUI 13 con Android 12 per la serie Note 10 di Redmi, e ora ha iniziato a eseguire il seeding di queste versioni per i “Pilot Tester”. Oltre ai dispositivi già citati, anche Mi 11 Lite sta iniziando a ricevere la suddetta versione. Ecco le build attualmente disponibili:

Redmi Note 10

Codename: Mojito

MIUI 13: V13.0.3.0.SKGMIXM

Android: Android 12

Region: Global

Channel: Mi Pilot

Redmi Note Pro

Codename: Sweet

MIUI 13: V13.0.2.0.SKFMIXM

Android: Android 12

Region: Global

Channel: Mi Pilot

Mi 11 Lite

Codename: Courbet

MIUI 13: V13.0.2.0.SKQMIXM

Android: Android 12

Region: Global

Channel: Mi Pilot

Queste versioni saranno revisionate dai Pilot Tester e, se non dovessero trovare grossi problemi, le stesse build arriveranno successivamente sul canale “Stable Beta”, seguito poi da quello Stabile nei prossimi giorni, con il rollout che dovrebbe iniziare nel corso del prossimo mese.

