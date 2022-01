Xiaomi ha iniziato il rilascio di MIUI 13 per il primo lotto di dispositivi idonei in Cina. La nuova versione dell’interfaccia proprietaria, porta con sé Android 12 per diversi smartphone e tablet compatibili.

MIUI 13 arriva su altri dispositivi Xiaomi

Dopo Mi 11, la serie Pad 5 e Redmi K40, l’aggiornamento ha iniziato ad essere disponibile anche per Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+ e Mix 4.

Xiaomi Mi 11 Ultra MIUI 13 Stabile: V13.0.5.0.SKACNXM

Xiaomi Mi 11 Pro MIUI 13 Stabile: V13.0.5.0.SKACNXM

Xiaomi MIX 4 MIUI 13 Stabile: V13.0.2.0.SKMCNXM

Redmi K40 Pro+ MIUI 13 Stabile: V13.0.5.0.SKKCNXM

Redmi K40 Pro MIUI 13 Stabile: V13.0.5.0.SKKCNXM



Proprio come per i dispositivi precedenti, l’aggiornamento è disponibile solo in Cina e solo per i beta tester. Se questi non dovrebbero riscontrare alcun problema, avverrà il rilascio pubblico previsto entro la fine di Gennaio. Per quanto riguarda invece il rilascio della versione globale, si prevede un rilascio più tardivo, ma sempre nel primo trimestre 2022.

Segnaliamo inoltre che alcuni degli smartphone citati, come Mi 11 Pro e Xiaomi MIX 4, non sono venduti al di fuori della Cina. Discorso diverso per Redmi K40 Pro+ che viene venduto come Mi 11X Pro in India, e come Mi 11i in altri Paesi.

