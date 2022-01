Buone notizie per i possessori di Xiaomi Mi 11X e Xiaomi 11 Lite 5G NE che attendono con impazienza il rilascio dell’aggiornamento che consentirà loro di “assaggiare” le novità di Android 12 e MIUI 13, l’interfaccia personalizzata dell’azienda.

Ricordiamo che alcuni smartphone Xiaomi e Redmi hanno già ricevuto l’aggiornamento con MIUI 13 ma ciò vale solo per le versioni destinate alla commercializzazione in Cina mentre per le varianti internazionali il produttore non ha ancora dato il via al rollout.

MIUI 13 e Android 12 in arrivo su Xiaomi Mi 11X e 11 Lite 5G NE

Stando a quanto viene riportato da Xiaomiui, il team di sviluppatori del colosso cinese avrebbe finito di lavorare all’aggiornamento che porterà MIUI 13 e Android 12 sui modelli internazionali di Xiaomi Mi 11X e Xiaomi 11 Lite 5G NE e sarebbe pronto a dare il via al rilascio.

Il popolare leaker ha anche diffuso i dettagli relativi a tali aggiornamenti (relativi in particolare al mercato indiano):

Xiaomi Mi 11X

nome in codice: Alioth

MIUI 13: V13.0.1.0.SKHINXM

versione dell’OS: Android 12

Xiaomi 11 Lite 5G NE

nome in codice: Lisa

MIUI 13: V13.0.1.0.SKOINXM

versione dell’OS: Android 12

Molto probabilmente tali build software raggiungeranno inizialmente i “Pilot Tester”, per poi sbarcare sul canale “Stable Beta” e infine su quello “Stable”. In sostanza, prima che l’aggiornamento raggiunga tutti gli utenti bisognerà avere ancora un bel po’ di pazienza.

Ad ogni modo, quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato ed installato direttamente dallo smartphone (che avviserà gli utenti con un’apposita notifica). Gli utenti più impazienti possono sempre provare ad effettuare una ricerca manuale andando nel menu delle Impostazioni e quindi nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Per ulteriori informazioni sulle novità introdotte dal team di sviluppatori di Xiaomi con MIUI 13 vi rimandiamo al nostro articolo dedicato all’aggiornamento (lo trovate seguendo questo link).

La speranza è che Xiaomi possa velocizzare il processo che porterà Android 12 e MIUI 13 su tutti i suoi più popolari smartphone.

