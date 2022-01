L’evento Xiaomi svoltosi nel primo pomeriggio di oggi, 26 gennaio 2022, è stato denso di annunci importanti — dalla serie Redmi Note 11 in Italia alle novità della MIUI 13, passando per i nuovi purificatori d’aria Xiaomi —, ma ai più attenti non sarà sfuggita anche un’altra slide mostrata verso la conclusione della diretta: la MIUI 13 Global Rollout Schedule riferita al Q1 2022.

MIUI 13 Global: su quali Xiaomi e Redmi nel Q1 2022

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato spesso della MIUI 13 — proprio questa mattina l’abbiamo vista in ottica Material You — e del suo arrivo in versione Global: risale a pochi giorni fa la notizia delle prime build riservate ai tester Mi Pilot.

Adesso è direttamente Xiaomi a fare chiarezza e proporci la lista completa dei modelli — molti dei quali a marchio Redmi — che riceveranno l’agognato aggiornamento sulla scena globale entro il primo trimestre del 2022. Se siete soliti seguirci, avrete una sensazione di déjà-vu, in quanto la lista è quasi perfettamente sovrapponibile a quella che vi avevamo già segnalato a fine dicembre.

Senza ulteriori indugi, ecco l’ufficiale MIUI 13 Global Rollout Schedule per il Q1 2022:

Come al solito, è importante notare che le versioni della MIUI non avanzano sempre di pari passo con quelle di Android: questa lista riguarda la MIUI 13, ma non garantisce l’arrivo di Android 12 (di cui neppure la slide ufficiale seguente fa menzione). Neppure in questa lista, inoltre, c’è traccia dei modelli POCO.

