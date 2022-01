Nel corso di un evento trasmesso in streaming Redmi ha annunciato oggi l’arrivo sui mercati della serie Redmi Note 11, annunciata in Cina nello scorso mese di ottobre. Sono quattro gli smartphone che al momento compongono la serie, con l’ingresso della versione Redmi Note 11S e l’assenza della variante Note 11 Pro+.

Rispetto alle versioni commercializzate in Cina ci sono alcune differenze, soprattutto a livello di chipset, ma tutti utilizzano Android 11 sul quale gira l’interfaccia personalizzata MIUI 13. Andiamo senza ulteriore indugio a scoprire nel dettaglio ciascuno dei quattro nuovi smartphone Redmi.

Redmi Note 11 Pro 5G

Il modello più performante è sicuramente Redmi Note 11 Pro 5G, l’unico a essere dotato di connettività 5G, grazie alla presenza di un chipset Snapdragon 695 di Qualcomm, dotato di CPU octa core a 2,2 GHz e GPU Adreno 619, raffreddato con la Liquid Cool Technology.

Redmi ha scelto per il suo modello più intrigante uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+(2400 x 1080 pixel), frequenza di refresh a 120 Hz (touch sampling rate a 360 Hz), luminosità massima di 1.200 nit e soluzione punch hole per la fotocamera frontale (soluzione utilizzata sull’intera gamma).

Il chipset Qualcomm è affiancato da tre diversi tagli di memoria, 6-64 GB, 6-128 GB e 8-128GB, con la memoria interna che può essere espansa attraverso microSD fino a 1 TB, usando lo slot condiviso con la seconda nanoSIM. Ottima la connettività che include il supporto alle reti 5G e precedenti, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.1, NFC per i pagamenti in mobilità, emettitore a infrarossi, connettore USB Type-C per la ricarica della batteria e presa da 3,5 mm.

Quest’ultima ha una capacità di 5.000 mAh ed è supportata dalla ricarica rapida a 67 watt, che può essere immediatamente sfruttata grazie all’alimentatore da 67 watt incluso nella confezione di vendita. Sul frame laterale, in corrispondenza del tasto di accensione/sblocco, è presente il lettore di impronte digitali, a cui si accompagna una tecnologia per lo sblocco con il volto assistita dall’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la parte fotografica Redmi ha scelto una tripla fotocamera posteriore, con un sensore da 108 megapixel(f/1.9) a farla da padrone, insieme a un sensore da 8 megapixel (f/2.2) con lente ultra grandangolare (FoV 118 gradi) e a un sensore macro da 2 megapixel (f/2.4). Nella parte frontale è invece presente un singolo sensore da 16 megapixel con apertura f/2.4.

Da segnalare infine la certificazione IP53 per la resistenza agli schizzi d’acqua e l’utilizzo di un Gorilla Glass 5 per proteggere lo schermo. Le dimensioni sono di 164,19 x 76,1 x 8,12 millimetri con un peso di 202 grammi. Tre le colorazioni tra cui scegliere: Graphite Gray, Polar White e Atlantic Blue.

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro è sostanzialmente identico alla versione 5G, da cui si differenzia per il chipset utilizzato, un MediaTek Helio G96 privo di connettività 5G. Il chipset, dotato di CPU octa core a 2,05 GHz e GPU ARM Mali-G57 MC2, è affiancato da tre diversi tagli di memoria: 6-64 GB, 6-128 GB e 8-128 GB, con la possibilità di espandere la memoria interna tramite microSD fino a 1 TB.

Anche in questo caso per lo schermo è stato scelto un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di refresh a 120 Hz, touch sampling rate a 360 Hz e luminosità massima di 1.200 nit. Per quanto riguarda la connettività abbiamo il supporto alle reti 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, NFC, emettitore a infrarossi e USB Type-C.

La batteria ha anche in questo caso una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida a 67 watt e con caricabatterie dalla medesima potenza inserito nella confezione di vendita. Ritroviamo, come nella variante 5G, il lettore di impronte integrato nel tasto di accensione, sblocco col volto, certificazione IP53, doppio speaker, presa da 3,5 mm e Gorilla Glass 5 al frontale.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore Redmi si è affidata a un sistema a quattro sensori: il principale da 108 megapixel(f/1.9), un ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e una coppia di sensori da 2 megapixel (f/2.4) per profondità e macro. Nella parte frontale invece è stato scelto un sensore da 16 megapixel (f/2.4) per selfie di buona qualità.

Invariate le misure rispetto al modello 5G: 164,19 x 76,1 x 8,12 millimetri e 202 grammi di peso. Tre le colorazioni tra cui scegliere, Graphite Gray, Polar White e Star Blue.

Redmi Note 11S

Pur mantenendo lo stesso design delle versioni Pro, Redmi Note 11S adotta soluzioni diverse, a partire dallo schermo da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza di refresh a 90 Hz (180 Hz di touch sampling rate) e luminosità massima di 1.000 nit con vetro protettivo Gorilla Glass 3.

Sotto alla scocca trova posto un MediaTek Helio G96, con CPU a 2.05 GHz e GPU ARM Mali-G57 MC2, affiancato da 6-64 GB, 6-128 GB o 8-128 GB di memoria, con possibilità di espandere la memoria interna con microSD fino a 1 TB. La connettività include il supporto alle reti 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, emettitore a infrarossi, presa da 3,5 mm e USB Type-C.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh ma la ricarica rapida si ferma a 33 watt, con caricabatterie incluso nella confezione di vendita. Sono presenti il lettore di impronte laterale, il doppio speaker e lo sblocco con il volto.

Come per Redmi Note 11 Pro, anche Redmi Note 11S utilizza una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 megapixel(f/1.9), sensore ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e due sensori da 2 megapixel (f/2.4) per macro e profondità. Nella parte frontale è presente il sensore da 16 megapixel (f/2.4) già visto sugli altri modelli.

Più compatte le dimensioni che si attestano a 159,87 x 73,87 x 8,09 millimetri e 179 grammi di peso. Tre i colori a disposizione, Graphite Gray, Twilight Blue e Pearl White.

Redmi Note 11

A chiudere il gruppo delle novità troviamo Redmi Note 11 che per certi versi risulta più interessante del modello precedente. Si parte da uno schermo FullHD+ (2400 x 1080 pixel) da 6,43 pollici con frequenza di refresh a 90 Hz e luminosità massima di 1.000 nit.

Sotto allo schermo, protetto da un Gorilla Glass 3, troviamo uno Snapdragon 680 con CPU octa core a 2,4 GHz e GPU Adreno 610, con 4-64 GB, 4-128 GB o 6-128 GB di memoria, che può essere espansa con microSD fino a 1 TB. La batteria da 5.000 mAh è assistita dalla ricarica rapida a 33 watt, con annesso caricabatterie.

La connettività include il supporto alle reti 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, emettitore a infrarossi, presa da 3,5 mm e USB Type-C. Non mancano il lettore di impronte laterale, il doppio speaker, il riconoscimento del volto e la certificazione IP53 per resistere a schizzi d’acqua.

Quattro anche in questo caso i sensori della fotocamera posteriore: uno principale da 50 megapixel (f/1.8), uno ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e la solita coppia da 2 megapixel (f/2.4) per macro e profondità. Le dimensioni sono pari a 159,87 x 73,87 x 8,09 millimetri e 179 grammi di peso. Tre ancora una volta le colorazioni: Graphite Grey, Twilight Blue e Star Blue.

Prezzi e disponibilità

Redmi Note 11 arriverà in Italia nelle versioni 4-64 GB e 4-128 GB a partire da metà febbraio. Nello stesso periodo sarà commercializzato anche Redmi Note 11S nelle versioni 6-64 GB e 6-128 GB. Per Redmi Note 11 Pro, in vendita nelle versioni 6-64 GB e 6-128 GB, bisognerà attendere marzo, periodo in cui inizieranno anche le vendite di Redmi Note 11 Pro 5G, che potrà essere acquistato nelle versioni 6-128 GB e 8-128 GB.

Per i prezzi bisognerà attendere ancora qualche settimana ma non mancheremo di riportarvi tutti i dettagli non appena Xiaomi li renderà noti.