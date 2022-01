La MIUI 13 è stata presentata a fine dicembre 2021 durante un evento dedicato ed è in distribuzione in Cina a partire da inizio gennaio. Il rollout globale si sta avvicinando a grandi passi visto il lancio della serie Redmi Note 11 appena avvenuto, anche se non ci è ancora arrivata una data precisa.

MIUI 13 globale sempre più vicina: il debutto con i Redmi Note 11

Come abbiamo visto il mese scorso, con la MIUI 13 Xiaomi si è concentrata principalmente su privacy e sicurezza, prestazioni e personalizzazione. Secondo la casa cinese l’esperienza d’uso della gamma Redmi Note 11 viene resa ancora più unica proprio dalla presenza della MIUI 13, lanciata in concomitanza alla serie e pensata per offrire “un aggiornamento a tutto tondo“.

I miglioramenti si fondano soprattutto su quattro funzionalità innovative:

Liquid Storage : per migliorare l’efficienza di lettura e scrittura fino al 60%

: per migliorare l’efficienza di lettura e scrittura fino al 60% Atomized Memory : un raffinato metodo di gestione della memoria RAM, che divide i processi di utilizzo in attività importanti e non, a livello di singola applicazione

: un raffinato metodo di gestione della memoria RAM, che divide i processi di utilizzo in attività importanti e non, a livello di singola applicazione Focus Algorithms : alloca dinamicamente le risorse di sistema in base agli scenari di utilizzo, migliorando fluidità e reattività

: alloca dinamicamente le risorse di sistema in base agli scenari di utilizzo, migliorando fluidità e reattività Smart Balance: progettata per trovare automaticamente l’equilibrio tra prestazioni e consumi, garantendo un’autonomia superiore fino al 10%

La MIUI 13, che ricordiamo risulta basata su Android 12 su alcuni modelli e su Android 11 su altri (come gli ultimi arrivati Redmi Note 11, per ora), introduce altre novità pensate per unicizzare l’esperienza, come ad esempio la Sidebar, uno strumento pensato soprattutto per il multitasking che permette di accedere a tutte le app preferite in finestre fluttuanti con un semplice swipe. Come abbiamo visto il nuovo software introduce poi il nuovo font Mi Sans, nuovi sfondi animati, tanti nuovi widget e diverse possibilità di personalizzazione aggiuntive.

Sappiamo che la MIUI 13 arriverà su tanti dispositivi Xiaomi, ma purtroppo la casa cinese non ha ancora fornito indicazioni precise sull’arrivo della versione globale per gli smartphone già in commercio. La nuova interfaccia farà il suo debutto su Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G, che come abbiamo visto saranno disponibili in Italia a partire da metà febbraio 2022.

