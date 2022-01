Raffica di aggiornamenti per OnePlus 9, 9 Pro, Samsung Galaxy A42 5G e altri

Gli aggiornamenti software per gli smartphone Android non mancano mai e anche oggi, 21 gennaio 2022, è pronta una bella scorpacciata che vede protagonisti modelli a marchio OnePlus, OPPO e Samsung, quest’oggi stranamente in minoranza.

Al pari di quelle dei giorni scorsi, anche la raccolta odierna di update comprende smartphone più e meno costosi e/o popolari, nonché major update ad Android 12 o semplici patch di sicurezza mensili. Andiamo a scoprire quali smartphone si stanno aggiornando in questo momento e quali novità stanno ricevendo.

Samsung Galaxy A42 5G: le novità dell’aggiornamento

Partiamo da Samsung Galaxy A42 5G, l’unico smartphone della casa sudcoreana in questa selezione, che si affianca ai più noti medi di gamma del marchio — i vari Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A72 — e compie finalmente il grande salto ad Android 12 e alla rinnovata One UI 4.0.

In particolare, in questo momento il roll out risulta essere già in corso in Polonia e Stati Uniti: la variante global dello smartphone sta ricevendo la versione firmware A426BXXU3CUL9, mentre quella USA (disponibile coi vari Verizon, T-Mobile, Spectrum Mobile, Sprint e Xfinity Mobile) passa alla versione A426USQS3BUL8. In entrambi i casi le patch di sicurezza presenti sono ancora quelle di dicembre 2021.

Tra le novità del major update si segnalano: tavolozza dei colori, privacy, tastiera Samsung, schermata home, schermata di blocco, fotocamera, galleria, editor di foto e video, Emoji AR, condivisione, Calendario, Internet Samsung, Assistenza dispositivo, Bixby routine, accessibilità e tanto altro. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra prova completa a bordo di Galaxy S21 Ultra.

OPPO A95 5G: le novità dell’aggiornamento

Un altro brand molto impegnato con gli aggiornamenti ad Android 12 è OPPO: nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato la roadmap ufficiale per il rilascio della ColorOS 12 e il roll out della versione stabile per vari modelli.

Oggi si aggiunge all’elenco anche OPPO A95 5G: il rilascio per lo smartphone venduto solo in Cina è stato annunciato con un post sul forum; il dispositivo sta ricevendo la versione firmware C.14.

OnePlus 9, 9 Pro, Nord CE 5G, Nord N10 5G, Nord N200 5G: le novità degli aggiornamenti

Veniamo ora agli aggiornamenti più numerosi ma meno ricchi di novità di questa selezione: quelli aventi come destinatari gli smartphone OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord CE 5G, OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N200 5G.

Il nuovo aggiornamento software per i flagship 2021 OnePlus 9 (ecco la nostra recensione) e OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione) è stato annunciato come di consueto sul forum ufficiale. L’update è in roll out per le varie versioni degli smartphone, inclusa quella europea, e la OxygenOS 12 versione C.44 (LE2113_11_C.44 per OnePlus 9 e LE2123_11_C.44​ per OnePlus 9 Pro) comprende le patch di sicurezza di gennaio 2022 e una lunga lista di ottimizzazioni, con poche nuove aggiunte per Shelf, Dark Mode e Canvas AOD. Date un’occhiata al changelog ufficiale:

System [Optimized] Desktop icons with improved textures, by using a design inspired by brand-new materials and uniting lights and layers [Optimized] System power consumption to extend the battery life [Optimized] the smoothness of fingerprint unlocking [Optimized] charging animation display [Updated] Android Security Patch to 2022.01 [Fixed] a scrolling lag issue in Notification Bar [Fixed] Notification Bar abnormal display in some game scenarios

Dark mode [Added] Dark mode now has three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience

Shelf [Added] new additional style options for Cards, making data contents more visual and easier to read [Fixed] Notification Bar abnormal display in some game scenarios [Added] Earphone Control Card with Bluetooth earphone one-click adjustment [Added] access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc [Added] OnePlus Watch Card in Shelf, to easily glance at health status

Work Life Balance [Optimized] Work Life Balance feature is now available to all users, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings [Added] WLB 2.0 now supports automatic Work/Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization

Gallery [Added] Gallery now allows to switch between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing

Canvas AOD [Added] Canvas AOD brings new diverse styles of lines and colors, for a more personalized lock screen experience with inspiring visuals [Added] multiple brushes, effects and color adjustment [Optimized] software algorithm and improved face recognition to better identify the features and skin color of different figures

Camera [Optimized] Camera response speed when taking videos [Optimized] the startup speed of Camera [Optimized] the image effect of the rear Camera

Network [Fixed] unable to access the 5G network in some scenarios



Sempre sul forum, il produttore cinese ha annunciato il rilascio delle patch di sicurezza di gennaio 2022 per OnePlus Nord N10 5G (ecco la nostra recensione): la OxygenOS 11.0.4 è in distribuzione per le versioni EU e Global del dispositivo e non contiene altre novità.

Dal forum ufficiale della casa, questa volta non a mezzo di un annuncio bensì di una segnalazione di un utente, apprendiamo che anche OnePlus Nord CE 5G (ecco la nostra recensione) si sta aggiornando: la versione 11.0.14.14 arriva in un file OTA da 115 MB e comprende le patch di sicurezza di questo mese. Ecco il changelog:

System Improve the system stability Updated Android security patch to 2022.01

Network (for global variant only) Enable 5G and IMS function in Qatar Enable 5G and IMS function in Hong Kong Enable IMS function in H3G Ireland

(for global variant only)

Infine, anche OnePlus Nord N200 5G Global sta ricevendo le patch di sicurezza di gennaio 2022 con la OxygenOS 11.0.5.0.

Come aggiornare Samsung Galaxy A42 5G, OPPO A95 5G, OnePlus 9, 9 Pro, Nord CE 5G, Nord N10 5G, Nord N200 5G

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per gli OPPO, “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“.