La raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android che andiamo ad analizzare oggi si compone di modelli Samsung — tanto per cambiare —, OPPO e OnePlus ed è ricca e diversificata: al suo interno troviamo classiche patch di sicurezza mensili, ma anche major update ad Android 12; smartphone più e meno recenti e di diverse fasce di prezzo. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire tutte le novità di questi nuovi update software.

Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 5G: le novità degli aggiornamenti

Sono quattro gli smartphone del brand sudcoreano che si fanno largo in questa selezione e, più precisamente, sono: Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S10 5G.

Samsung Galaxy Note 20 è il più recente e noto del lotto, ma anche quello destinatario dell’aggiornamento meno interessante: già aggiornato ad Android 12 e alla One UI 4, ora, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, sta ricevendo la SMR (Security Maintenance Release) del mese di gennaio 2022 (che Samsung ha già illustrato in dettaglio). Il nuovo update porta la versione firmware N986BXXS3EULH e, come si evince dagli screenshot seguenti, arriva con un file OTA da poco più di 180 MB.

Anche le serie Galaxy S10 e Galaxy Note 10 hanno già compiuto il grande salto ad Android 12 e One UI 4 (ecco la nostra prova completa a bordo di Galaxy S21 Ultra) e con gli aggiornamenti di oggi il discorso viene definitivamente completato:

Samsung Galaxy Note 10 Lite sta ricevendo un file OTA da poco più di 2 GB con la versione firmware N770FXXU8FUL7, che comprende altresì le patch di sicurezza di questo mese.

sta ricevendo un file OTA da poco più di 2 GB con la versione firmware N770FXXU8FUL7, che comprende altresì le patch di sicurezza di questo mese. Samsung Galaxy S10 Lite , a partire dalla versione a brand Vodafone, sta ricevendo un file OTA di dimensioni simili con la versione firmware G770FXXS6FULA, tuttavia non va oltre le patch di sicurezza di dicembre 2021.

, a partire dalla versione a brand Vodafone, sta ricevendo un file OTA di dimensioni simili con la versione firmware G770FXXS6FULA, tuttavia non va oltre le patch di sicurezza di dicembre 2021. Samsung Galaxy S10 5G ha iniziato ad aggiornarsi negli Stati Uniti (versione firmware G977UVRU8GULD per Verizon) e in Corea del Sud (versione firmware G977NKSU6GULB). Le dimensioni dell’aggiornamento al momento non sono note, tuttavia sappiamo che negli USA sono già comprese le patch di sicurezza di gennaio 2022, mentre in patria Samsung sta distribuendo ancora quelle del mese scorso.

Tra le novità del major update si segnalano: tavolozza dei colori, privacy, tastiera Samsung, schermata home, schermata di blocco, fotocamera, galleria, editor di foto e video, Emoji AR, condivisione, Calendario, Internet Samsung, Assistenza dispositivo, Bixby routine, accessibilità e tanto altro.

OPPO Reno5 Pro 5G e OPPO Reno5 Z 5G: le novità degli aggiornamenti

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato la roadmap ufficiale di OPPO per il rilascio della ColorOS 12 con base Android 12 (ecco la nostra anteprima video) nel primo trimestre del 2022 e oggi ci sono degli altri smartphone del brand che la stanno ricevendo in versione stabile (Android 12 x ColorOS 12 Official Version).

Il roll out è stato segnalato come al solito a mezzo del forum ufficiale della casa cinese. Ecco i dettagli di modelli e versioni:

OPPO Reno5 Pro 5G si sta aggiornando in India e Thailandia con la versione firmware C.14 e richiede come versione di partenza la A.12/A.13.

OPPO Reno5 Pro si sta aggiornando in Pakistan con la versione firmware C.14 e richiede come versione di partenza la A.12/A.13.

si sta aggiornando in Pakistan con la versione firmware C.14 e richiede come versione di partenza la A.12/A.13. OPPO Reno5 Z 5G si sta aggiornando in Arabia Saudita e UAE con la versione firmware C.14 e richiede come versione di partenza la A.12/A.13.

OnePlus 9RT: le novità dell’aggiornamento

OnePlus 9RT non ha mai oltrepassato i confini asiatici e l’aggiornamento di oggi è destinato al solo mercato indiano, dove è in distribuzione la versione firmware MT2111_11_A.03​. Tra le novità si segnalano le patch di sicurezza di dicembre 2021 e alcuni fix riguardanti la fotocamera e la connettività VoWiFi. Ecco il changelog completo:

System Fixed the issue of abnormal display on the shelf Improved system stability and fixed known issues Updated Android Security Patch to 2021.12

Camera Optimized the UI display effect of Movie Mode Optimized the effect of super anti-shake function Fixed the issue of the wrong watermark position

Network Optimized the VoWiFi stability



Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 5G, OPPO Reno5 Pro 5G, Reno5 Z 5G, OnePlus 9RT

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per gli OPPO, “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“.

Leggi anche: migliori smartphone Android