Tra i produttori Android maggiormente impegnati nel rilasciare gli aggiornamenti ad Android 12 figura OPPO, che all’ultima versione del robottino abbina la propria ColorOS 12 e che in questo momento sta aggiornando tre nuovi modelli.

Giusto pochi giorni fa vi avevamo parlato del rilascio avvenuto per OPPO A74 5G, oggi invece tocca a OPPO Reno6 Z 5G, OPPO F19 Pro+ 5G e OPPO A73 5G, tutti elencati nella roadmap ufficiale per il primo trimestre del 2022. A dirla tutta, anzi, il produttore cinese ha anticipato di qualche giorno tutte le date di roll out che aveva comunicato inizialmente.

OPPO Reno6 Z 5G, F19 Pro+ 5G, A73 5G: le novità degli aggiornamenti

Tutti e tre i nuovi aggiornamenti sono stati annunciati con dei post dedicati sulla OPPO Community (li trovate qui, qui e qui) e portano sui tre smartphone menzionati la versione stabile della ColorOS 12 con base Android 12 (Android 12 x ColorOS 12 Official Version).

Per tutte le novità della nuova release della ColorOS, vi rimandiamo alla nostra anteprima video. In questa sede diamo priorità ai dettagli dei tre update in distribuzione:

OPPO Reno6 Z 5G si sta aggiornando in Cambodia, Thailandia, Vietnam e UAE. La nuova versione firmware è la C.14 e, per poter essere installata, richiede come versione di partenza la A.14.

si sta aggiornando in Cambodia, Thailandia, Vietnam e UAE. La nuova versione firmware è la e, per poter essere installata, richiede come versione di partenza la A.14. OPPO F19 Pro+ 5G si sta aggiornando in India e sta ricevendo la versione firmware C.14 , che richiede come versione di partenza A.09/A.10.

si sta aggiornando in India e sta ricevendo la versione firmware , che richiede come versione di partenza A.09/A.10. OPPO A73 5G sta ricevendo l’aggiornamento in Arabia Saudita e UAE. Nel suo caso la nuova versione firmware è la C.06 e richiede la versione F.14.

Come aggiornare OPPO Reno6 Z 5G, F19 Pro+ 5G, A73 5G

Nessuno degli aggiornamenti descritti, come detto, è destinato all’Europa, comunque il percorso per cercarli manualmente è “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“.

