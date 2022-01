L’annuncio ufficiale della ColorOS 12 con base Android 12 da parte di OPPO risale allo scorso ottobre e, dopo aver definito i piani di rilascio di novembre e dicembre, adesso il produttore cinese ha reso nota la roadmap di riferimento per il Q1 2022.

In attesa che per il mese di febbraio venga portata anche in Europa la novità promessa, andiamo a scoprire quali smartphone OPPO sono in procinto di ricevere l’aggiornamento ad Android 12 con ColorOS 12 e in quali mercati.

ColorOS 12 con Android 12: roadmap OPPO Q1 2022

Pubblicata sulla community ufficiale, la roadmap fornisce un elenco dettagliato degli smartphone che prossimamente avranno finalmente accesso all’ultima major release della ColorOS e di Android, in alcuni casi in versione stabile, in altri ancora come build Beta.

Partendo proprio dal canale Beta, ecco il programma di rilascio (leggibile anche nelle immagini a fine articolo), comprensivo di numerosi modelli di fascia media:

Molto più imminente, invece, è il rilascio dell’aggiornamento in versione stabile per i modelli di seguito elencati (con tanto di data da tenere d’occhio):

