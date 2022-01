L’arrivo delle prime beta di Android 12L e i primi sentori di Android 13 vi stanno facendo venire voglia di Google Pixel? Abbiamo riunito qui per voi le migliori offerte del momento su Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 5a 5G, Google Pixel 4a, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL: andiamo insieme a scoprirle.

Le migliori offerte del momento sui Google Pixel, da Pixel 3a agli ultimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Android 12L è sempre più vicino (è appena uscita la seconda beta), così come Android 13 (atteso per i prossimi mesi), e naturalmente i dispositivi di Big G saranno i primi a ricevere la versione stabile nelle prossime settimane. In Italia non è semplice trovare molti dei modelli di Google Pixel commercializzati dalla casa di Mountain View (ultimi arrivati Google Pixel 6 compresi, in attesa di vederli distribuiti anche da noi), ma abbiamo comunque fatto una selezione delle proposte migliori del momento.

Per quanto riguarda i Pixel 6 (e non solo, in realtà) per ora ci dobbiamo accontentare di quel che passa il convento, con prezzi a volte superiori a quelli di listino (649 e 899 euro in Europa).

Ecco le migliori offerte sugli smartphone Google Pixel (nuovi):

Se preferite affidarvi al Google Store italiano potete acquistare solamente Google Pixel 4a al prezzo di listino di 389 euro. Per indecisioni potete consultare le nostre recensioni, che potete trovare ai link qui di seguito:

Allora, avete già deciso come accoglierete l’arrivo di Android 12L e di Android 13?

