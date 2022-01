Ieri Google ha rilasciato la seconda beta di Android 12L, la nuova release dedicata a pieghevoli, tablet e Chrome OS) che dovrebbe essere rilasciata nel primo trimestre 2022, presumibilmente a Marzo. Nell’attesa che ciò avvenga, Google ha rilasciato la seconda beta che ha portato alcune novità.

Android 12L Beta 2 porta novità grafiche e un ritorno molto atteso

Questa seconda beta porta un gradito ritorno, ovvero la possibilità di aprire Google Calendar tramite il widget At a Glance, semplicemente toccando la data come avveniva in precedenza.

Ci sono diversi cambiamenti riguardanti la modalità Split, con gli angoli delle app che ora sono arrotondati e con l’opzione “Pin to top” che diventa “Split top”

Cambia la grafica relativa all’opzione per attivare l’Assistente Google tramite pulsante di spegnimento, che ora mostra un animazione.

Così come cambia anche la schermata di blocco, che aggiunge la possibilità di personalizzare l’orologio.

Se siamo in modalità aereo e volessimo riattivare la connessione mobile e/o wi-fi, è stata aggiunta una scorciatoia all’interno del toggle “Internet” che ci permette di disattivare rapidamente la modalità aereo

Gli avvisi relativi al microfono e fotocamera ora sono più grandi.

Se abbiamo un video in riproduzione in modalità PiP, se apriamo un’app a schermo diviso, il video passerà a “schermo intero” coprendo l’intera parte inferiore della schermata.

Avete un Pixel aggiornato ad Android 12L e avete trovato altre novità? Fatecelo sapere utilizzando il box dei commenti.

