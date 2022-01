La presentazione ufficiale della MIUI 13 da parte di Xiaomi reca la data dello scorso 28 dicembre e, nel frattempo, il produttore cinese ha iniziato a distribuire la nuovissima versione della MIUI partendo come sempre dal mercato cinese – oggi, ad esempio, tocca a Xiaomi Mi 10S. Per quelli europei e globali, comunque, qualcosa si comincia a muovere.

MIUI 13 in arrivo su Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro

Partiamo dagli aggiornamenti di pertinenza di due smartphone Redmi, che, sebbene non siano stati ancora rilasciati, sono di maggior interesse in quanto riguardanti anche le nostre latitudini.

Stando a quanto scovato da xiaomiui, il major update è praticamente già pronto per i modelli Redmi Note 10 (ecco la nostra recensione) e Redmi Note 10 Pro (ecco la nostra recensione). Secondo la fonte, i due smartphone riceveranno presto la MIUI 13 con base Android 12.

Ad aggiornarsi saranno sia i modelli con ROM Global che quelli con ROM EEA (europea). In particolare, quanto ai primi, Redmi Note 10 – nome in codice Mojito – riceverà la build numero V13.0.1.0.SKGMIXM; Redmi Note 10 Pro – nome in codice Sweet – otterrà la build numero V13.0.1.0.SKFMIXM. Per quanto concerne i modelli con ROM EEA, sui Redmi Note 10 arriverà la build V13.0.1.0.SKGEUXM, mentre sui Redmi Note 10 Pro la V13.0.1.0.SKFEUXM.

A detta della fonte, questi aggiornamenti sono in procinto di essere rilasciati e arriveranno al più tardi a febbraio 2022. Queste tempistiche perfettamente sono in linea con la roadmap ufficiale, che vede anche i nomi di Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro nella lista dei modelli che riceveranno la MIUI 13 Global Stable entro il Q1 2022.

Aggiornamento alla MIUI 13 Stable per Xiaomi Mi 10S in Cina, ma non per tutti

In attesa che la MIUI 13 approdi nel Vecchio Continente – al momento è effettivamente disponibile solo questo porting –, prosegue il roll out in Cina e oggi è il turno di Xiaomi Mi 10S: questa mattina è stato rilasciato un file OTA da ben 4,7 GB che porta la versione numero V13.0.1.0.SGACNXM.

Il changelog dell’aggiornamento parla di “Stable MIUI based on Android 12“, ma in realtà si tratta di una build Stable Beta e attualmente la disponibilità è limitata agli iscritti al programma beta. Una volta scongiurata la presenza di bug importanti, l’update verrà rilasciato per tutti i possessori di questo modello (verosimilmente per la fine del mese di gennaio 2022).

