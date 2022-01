Esistono svariati modi per installare la MIUI 13 a bordo degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO e il più rinomato è quello di utilizzare le rom di Xiaomi.eu. Questo risulta molto comodo per installare le ROM MIUI relative al programma beta cinese che, a differenza degli aggiornamenti che ricevono noi utenti nel mercato globale, introduce novità con molto anticipo, alcune delle quali non arrivano mai da noi. Anche le ROM stabili arrivano con largo anticipo in Patria rispetto che qui in occidente.

Ecco i porting della MIUI 13 e la guida per installarla

Il team di Xiaomi.eu si è messo al lavoro per portare l’ultima versione, la MIUI 13, qui in Occidente. Il concetto dietro alle ROM di questo team è molto semplice: prendere le versioni cinesi, convertirle nella versione occidentale (ovvero aggiungendo varie lingue non presenti fra cui l’italiano), l’installazione dei servizi Google e la rimozione di tutti quei bloatware inutili al di fuori della Cina.

Per ora i modelli Xiaomi che sino stati aggiornati ufficialmente, e non, sono pochi, ma la lista sarà in continuo aggiornamento. Ecco i link per i download:

Xiaomi Mi 11

V13.0.4.0.SKBCNXM

Xiaomi Mi 11 Ultra / Pro

V13.0.5.0.SKACNXM

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

V13.0.4.0.SKICNXM

Xiaomi Mi 11i (aka Redmi K40 Pro / Pro+)

V13.0.5.0.SKKCNXM

Xiaomi MIX 4

V13.0.2.0.SKMCNXM

POCO F3 (aka Redmi K40)

V13.0.2.0.SKHCNXM

Tutte le ROM scaricabili dai link qui sopra sono basate sull’ultima versione del robottino verde, Android 12. Per essere installate, trattandosi di custom ROM, la procedura da seguire è la stessa che vale per le ROM di terze parti. Ciò significa effettuare lo sblocco del bootloader e installare una recovery TWRP. Fatto ciò, basterà avviare il telefono in quest’ultima modalità, spostare la ROM sul telefono e premere il pulsante Install. Quest’operazione formatterà il vostro smartphone con conseguente perdita dei dati, perciò è consigliabile effettuare un backup prima di iniziare.

Se lo smartphone invece ha già Android 12 di base, si dovrà usare Fastboot invece che la TWRP. In questo caso la ROM va scaricata e scompattata sul PC, dopodiché bisognerà collegare lo smartphone in modalità Fastboot via USB. A questo punto, quello che dovete fare è eseguire lo script di installazione presente nella cartella ottenuta scompattando il succitato archivio ZIP. Se avete un PC Windows, sarà “windows_fastboot_update_rom.bat“; se avete un PC Linux, sarà “linux_fastboot_update_rom.sh“; se invece avete un PC macOS, sarà “macos_fastboot_update_rom.sh“.

Proverete la MIUI 13 sul vostro smartphone o aspetterete la stabile ufficiale di Xiaomi? Fatecelo sapere utilizzando il box dei commenti qua sotto.

