Google Pixel 6a è ancora piuttosto lontano dalla presentazione ufficiale e conseguente lancio sul mercato, ma la macchina delle indiscrezioni si è già messa in moto da diverse settimane e nelle ultime ore sono emerse immagini di un dummy in metallo dello smartphone che ne confermano il design.

La serie “a” della famiglia Pixel è molto attesa dagli utenti amanti dell’esperienza software cucita su misura da Google – di cui il ricco Feature Drop di dicembre rappresenta un perfetto esempio – ma che, al contempo, non vogliono o non possono spendere la cifra richiesta per i modelli di punta.

Insomma, se da una parte Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono arrivati sul mercato da poco (in Italia ancora non si vedono), c’è già chi sta aspettando il successore del non entusiasmante Google Pixel 5a.

Google Pixel 6a: le immagini confermano il design

Con la serie Pixel 6, Google ha decisamente voltato pagina sotto molteplici punti di vista: dal design – che può piacere o non piacere, ma è sicuramente ben riconoscibile – alla scheda tecnica, costruita attorno al nuovo SoC Google Tensor.

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato di come questa Mobile Platform dovrebbe costituire il cuore anche del meno costoso Google Pixel 6a, il cui principale compromesso rispetto ai flagship dovrebbe toccare il comparto fotografico.

Da Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Google Pixel 6a dovrebbe ereditare anche il design language e una conferma ulteriore di ciò arriva dalle foto di un dummy in metallo del dispositivo appena condivise dal leaker xleaks7 (al secolo David Kowalski).

Come potete vedere di seguito, il nuovo modello Pixel 6a dovrebbe avere: un display dalle dimensioni generose con foro per la fotocamera anteriore e sensore di impronte digitali integrato, porta USB-C e speaker di sistema sul lato inferiore, tasti power e volume sul lato destro e, infine, un posteriore con l’iconica disposizione del modulo fotografico e la “G” ben visibile in posizione centrale.

