POCO F4 Pro in arrivo a gennaio anche come Redmi K50 Pro e Xiaomi 12X Pro

Le ultime indiscrezioni di giornata vorrebbero tre nuovi smartphone in preparazione per essere lanciati all’inizio del prossimo anno: POCO F4 Pro, Redmi K50 Pro e Xiaomi 12X Pro, tutti con base Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, dovrebbero essere presentati già nel mese di gennaio 2022.

Onde evitare fraintendimenti, facciamo subito una premessa: i tre smartphone dovrebbero essere fondamentalmente gemelli in termini di scheda tecnica e destinati ad essere commercializzati in mercati diversi.

POCO F4 Pro, Redmi K50 Pro e Xiaomi 12X Pro: presunte specifiche

Nelle ultime settimane i rumor aventi ad oggetto futuri smartphone di Xiaomi sono stati numerosi: dall’avvio della produzione di massa della serie Xiaomi 12, al bel concept del modello 12 Ultra fino alla possibile (vicina) data di lancio della serie insieme alla MIUI 13. Non è tutto, perché si è anche parlato di un modello Xiaomi 12X e, passando in casa Redmi, recentemente sono emerse le specifiche chiave della serie Redmi K50.

Per la verità le prime voci sul conto di Redmi K50 Pro, in tema di sviluppo della MIUI, sono datate 21 agosto 2021, questo vuol dire che in estate il prototipo dello smartphone era quasi pronto.

A quanto si apprende, i tre smartphone POCO F4 Pro, Redmi K50 Pro e Xiaomi 12X Pro saranno anche i primi della casa cinese a montare la nuova Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) dopo la serie Xiaomi 12. Insomma, verrà riproposta una strategia già adoperata nel recente passato con altri modelli POCO, Xiaomi e Redmi: il SoC sarà da flagship, ma ci sarà qualche altro compromesso qua e là per contenere il prezzo.

Quanto al display, si parla di un’unità da 6,67 pollici di tipo AMOLED con refresh rate di 120 Hz, inserito in un corpo in vetro e metallo dal design moderno. Redmi K50 Pro avrà codename ingres e model number L11. Non che questo costituisca una sorpresa, ma secondo Redmi, K50 Pro sarà dotato di sensore di impronte digitali in-display.

Passando alla dotazione di memorie, i rumor parlano di tagli da 8 GB, 12 GB e 16 GB di RAM. A tenere a bada le temperature, per mantenere prestazioni sempre di alto livello, dovrebbe essere un sistema di raffreddamento a liquido. I tre smartphone dovrebbero presentare anche una ricezione al top, con supporto a quasi tutte le bande 4G e 5G grazie all’implementazione del nuovo modem X65 5G di Qualcomm.

Per quanto concerne il comparto fotografico, precedenti indiscrezioni hanno attribuito a Redmi K50 Pro – e quindi, per estensione, anche a POCO F4 Pro e Xiaomi 12X Pro – una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale OV64B da 64 megapixel, una ultra-grandangolare e una macro.

Infine il software: lo smartphone arriverà sul mercato con a bordo la MIUI 13 con base Android 12 e dovrebbe ricevere aggiornamenti almeno fino ad Android 15.

Disponibilità e mercati di riferimento

Quanto ai mercati in cui ciascun modello dovrebbe essere commercializzato, la fonte riporta che Redmi K50 Pro sarà venduto in Cina, Xiaomi 12X Pro in India e POCO F4 Pro sul mercato Global. Insomma, salvo smentite o cambiamenti, quest’ultimo dovrebbe essere il nome con il quale lo smartphone approderà anche dalle nostre parti.

Dal database degli IMEI si evince proprio che lo smartphone dovrebbe essere commercializzato sotto i tre brand Xiaomi, Redmi e POCO. Il modello destinato al mercato cinese (Redmi K50 Pro) viene identificato con il model number 22011211C, quello per l’India col model number 22011211I e quello Global, infine, col model number 22011211G. Il fatto che tutti e tre comincino per “22 01” potrebbe essere indicativo del periodo di lancio dello/degli smartphone: gennaio 2022.

Previous Next Fullscreen

A questo punto non ci resta che attendere dettagli più precisi per capire se POCO F4 Pro riuscirà a raccogliere degnamente l’eredità degli apprezzati POCO F1, POCO F2 Pro e POCO F3.

Leggi anche: migliori smartphone Xiaomi