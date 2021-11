Xiaomi è il chiaro esempio di cosa può fare un’azienda con una precisa strategia industriale e una voglia insaziabile di stracciare record su record. Lu Weibing, Senior VP Xiaomi Group China e General Manager di Redmi, è stato protagonista di una intervista in cui ha parlato dei piani di sviluppo della compagnia.

Xiaomi punta a guidare la classifica mondiale

Xiaomi punta al primo posto nella classifica mondiale degli smartphone superando gli altri due player di alto livello – Samsung ed Apple, rispettivamente al 1° e al 2° posto – con cui ha ingaggiato un duello senza esclusioni di colpi. Secondo Weibing la compagnia deve innanzitutto costruire una forte presenza del brand “offline”, ovvero tramite i negozi fisici che, ancora oggi, rappresentano il 70% delle vendite di smartphone nel Paese.

Nei prossimi 3 anni la compagnia si prefigge l’obiettivo di aprire in totale 30.000 negozi in Cina: l’obiettivo principale è quello di minare lo strapotere di BBK Electronics, la multinazionale che detiene i marchi di OPPO, Vivo, OnePlus, Realme e IQOO, in quanto attualmente la più forte nelle vendite al dettaglio.

Raggiungere e sorpassare Apple non è affatto un traguardo difficile da raggiungere, anzi. Già nel Q2 2021, infatti, si era aggiudicata il secondo posto in classifica scalzando il colosso statunitense merito di una crescita YoY dell’83%. Discorso un po’ più complicato è invece Samsung: l’azienda di Seul, per quanto stia vivendo un breve periodo di flessione, ha venduto 69 milioni di smartphone nel Q3 2021 contro i 44.4 milioni di Xiaomi.

Xiaomi 12 è pronto per la produzione di massa

Restando in ambito mobile, lo smartphone di fascia alta Xiaomi 12 sarebbe pronto per la produzione di massa. Proprio come avvenne nel 2020 con il lancio di Xiaomi Mi 11 5G annunciato in Cina a fine dicembre, anche quest’anno l’azienda cinese ha intenzione di svelare la nuova serie durante il mese di dicembre con a bordo il tanto chiacchierato processore Qualcomm Snapdragon 898.

Dalle ultime informazioni pubblicate in rete, inoltre, sembra che la produzione di massa di Xiaomi 12 verrà completata entro questo mese, mentre i modelli Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 Ultra solo a partire dal nuovo anno.

