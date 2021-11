La scorsa settimana Mediatek ha ufficialmente presentato il suo nuovo Dimensity 9000 (MT6983), il processore si è subito accaparrato un titolo importante, è stato infatti il primo a superare il punteggio di 1.000.000 su Android; nello specifico il test ha restituito il risultato di 1.007.396.

Qualcomm non si lascia intimorire e risponde subito a tono

E’ attesa per il Tech Summit della prossima settimana la presentazione ufficiale del nuovo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1, ma è già emerso un primo benchmark riguardante Realme GT 2 Pro (RMX3300) che monta il suddetto processore. Il punteggio AnTuTu registra 1.025.215, superiore non solo al precedente top di gamma della casa Snapdragon 888 Plus (850.000) ma anche al nuovo Dimensity 9000, spodestandolo dal trono da poco conquistato.

Stando ad alcune indiscrezioni il Realme GT 2 Pro dovrebbe arrivare sul mercato con un display da 6,5 pollici FHD con tecnologia OLED, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, sensori fotografici da 108 MP come principale, 8 MP grandangolare, 5 MP per la profondità, all’anteriore invece 32 MP e una batteria da 5000 mAh con ricarica 125 W. Ci si aspetta che Realme presenti GT 2 Pro allo Snapdragon Tech Summit della prossima settimana, se così fosse potrebbero venir meno precedenti rumor che volevano lo Xiaomi 12 come primo smartphone a montare il processore top di Snapdragon.