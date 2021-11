La MIUI 13 ha una possibile data di lancio e non è lontana

I possessori di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO stanno pazientemente aspettando il rilascio della nuova MIUI 13 con base Android 12 e finalmente c’è una data da tenere d’occhio, sebbene non sia stata ancora confermata ufficialmente.

MIUI 13: data e altre info (Xiaomi 12)

Altri OEM, tra cui Samsung – che ha addirittura già avviato il roll out dell’aggiornamento stabile –, OPPO e OnePlus, hanno già svelato i propri update basati su Android 12, invece Xiaomi è colpevolmente in ritardo.

La versione 13 della MIUI è attualmente in fase di sviluppo e alcuni dei modelli di punta più recenti hanno ricevuto le prime build interne tramite il canale stable beta, tuttavia, a quasi due mesi dall’approdo di Android 12 nell’AOSP, ancora non ci sono aggiornamenti stabili in vista.

A quanto pare, comunque, la situazione si appresta a cambiare: se finora avevamo soltanto un periodo orientativo di riferimento, Xiaomiui ha riportato che il produttore potrebbe annunciare ufficialmente la MIUI 13 in data 16 dicembre 2021, anche se a partire dalla Cina. Secondo la fonte l’evento sarà piuttosto grande e vedrà come altro grande protagonista il nuovo smartphone di punta Xiaomi 12.

Per la verità si parla di un evento che potrebbe durare intorno alle quattro ore, fin troppo per due soli annunci, anche per gli standard cui Xiaomi ci ha abituati. Insomma, il 16 dicembre potrebbe essere un giorno carico di novità per la casa cinese.

Tornando alla MIUI 13, nei giorni scorsi abbiamo visto quali modelli Xiaomi, Redmi e POCO la dovrebbero ricevere e che ci potrebbe essere un addio. La ROM dovrebbe compiere degli importanti passi avanti rispetto alla MIUI 12.5 sotto diversi punti di vista, ma al momento – oltre al rinnovamento del File Manager e dell’app Temi – si conosce poco delle nuove funzioni in arrivo. Allo stato attuale sono almeno nove i modelli che hanno ricevuto delle build di test interne, tra cui la serie Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi MIX 4, Redmi K40, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+.

Leggi anche: migliori smartphone Android