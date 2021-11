Ecco alcuni modi per sfruttare Google Assistant durante le festività

Google Assistant è l’assistente virtuale della casa di Mountain View nonché uno dei più avanzati in circolazione e adesso Google – attraverso le parole di Dina Berrada, Director of Product Management, Google Assistant – ha voluto porre l’accento su dieci modi per sfruttarlo in vista delle festività.

Negli ultimi tempi abbiamo visto come Assistant si sia rinnovato sui Google Pixel 6, miglioramenti per le chiamate tramite smart display, ma anche qualche lamentela sulla Modalità Guida e la scomparsa di una funzione. Vediamo ora come può rendersi utile per il periodo delle feste.

Google Assistant: dieci modi per usarlo

Durante le festività (e non solo) quello che conta di più è poter trascorrere del tempo di qualità con i propri amici e familiari. Ecco, dunque, come Google consiglia di usare Assistant:

Riunirsi per consumare un pasto in compagnia è più semplice con un aiuto hands-free in cucina. Per cercare qualche nuova ricetta o prendere spunto, basta pronunciare comandi come ad esempio “Hey Google, find me Thanksgiving recipes”. Questa ricerca può portare a qualche piacevole nuova scoperta, ebbene per aggiungere nuove ricette al proprio libro, basta chiederlo ad Assistant (“Hey Google, add to my cookbook”). Una volta fatto, per visualizzare le ricette sullo smart display basta dire “Hey Google, show me my cookbook” e, una volta selezionata quella desiderata, chiedere “Hey Google, start cooking” per ottenere istruzioni visive passo-passo. Quando le pietanze sono pronte e la tavola è apparecchiata, è possibile annunciarlo tramite la funzione Broadcast dicendo “Hey Google, broadcast ‘dinner is ready’”. Se proprio avvertite la necessità di ascoltare già adesso i grandi classici delle canzoni natalizie, il comando giusto per voi è “Hey Google, play Christmas music”. Se, invece, volete portarvi avanti coi regali di Natale e non avete voglia di scorrere pagine e pagine di prodotti sui siti dei vari store, sappiate che sui dispositivi Android potete chiedere a Google Assistant di cercare per voi in varie app, come ad esempio quella di Walmart. Se avete la suddetta app installata, non dovete fare altro che chiedere “Hey Google, search Walmart for bicycles” o qualsiasi altro articolo vogliate. Veniamo adesso ad uno dei vantaggi esclusivi per i possessori di smartphone della serie Pixel: invece di sprecare ore in attesa durante le chiamate per modificare biglietti di viaggio o per restituire un regalo, è possibile usare la funzione Hold for me: Google Assistant si occupa di stare in attesa e avvisa l’utente al termine della stessa. Negli ultimi anni abbiamo visto ancora di più come essere fisicamente vicini a parenti e amici non è sempre possibile, ma anche come la tecnologia possa avvicinare le persone, ad esempio attraverso le videochiamate. Google Duo, ad esempio, permette di effettuare videochiamate di gruppo fino a 32 persone sfruttando al massimo lo schermo di Nest Hub Max e di inviare messaggi di auguri sui dispositivi mobile con tanto di effetti AR. Per avviare una chiamata tramite Duo basta pronunciare il comando “Hey Google, make a video call”. Attraverso la funzione Family Bell è possibile organizzare tutti gli impegni (anche creando una lista) scandendoli con avvisi sonori riprodotti sugli smart display e speaker. Google Assistant si presta anche a qualche simpatico gioco da fare in compagnia, basta pronunciare il comando “Hey Google, let’s play a game”. Infine, per creare un’atmosfera magica è possibile farsi raccontare una storia interattiva di Grabbit da Google Assistant, come Hansel e Gretel; presto ne verranno aggiunte altre, come Alice nel Paese delle meraviglie, Il libro della giungla e Sherlock Holmes.

