Nel giro di qualche anno Google Assistant è divenuto uno dei servizi principali del colosso di Mountain View, uno di quelli su cui si basa l’intero ecosistema del colosso di Mountain View e che consente di collegare tra loro gran parte dei prodotti offerti agli utenti dall’azienda.

Ebbene, proprio la centralità di Google Assistant nell’ecosistema del colosso statunitense richiede al suo team di sviluppatori un costante impegno volto a risolvere rapidamente gli eventuali bug riscontrati e ad arricchire le funzionalità offerte, in modo da garantire un’esperienza sempre migliore.

A volte, tuttavia, il lavoro degli sviluppatori può anche comportare la rimozione di una funzionalità e ciò è quanto sta avvenendo per Your News Update, soluzione che consentiva agli utenti di personalizzare le fonti per ascoltare le ultime notizie.

Google Assistant saluta la funzionalità Your News Update

Lanciata un paio di anni fa, Your News Update offriva agli utenti un mix di brevi notizie scelte in base ai loro interessi, alla posizione, alla cronologia e alle preferenze, ovviamente senza trascurare le notizie più importanti.

In sostanza, grazie a tale soluzione il team di Google è riuscito a garantire agli utenti un’esperienza più personalizzata, che poi ha potuto portare anche su altri servizi del colosso di Mountain View.

A seguire due screenshot della vecchia funzionalità di Google Assistant e due della nuova interfaccia:

Google ha confermato di avere deciso di rimuovere questa funzionalità, spiegando che ciò rientra nell’ambito di una politica di ottimizzazione dei vari prodotti di notizie audio per migliorare l’esperienza degli utenti. Il colosso statunitense ci tiene a ricordare che gli utenti potranno comunque ricevere briefing audio tramite News Briefing su Google Assistant.

Probabilmente nel giro di quale giorno tale modifica sarà attiva per tutti gli utenti e sarebbe interessante scoprire quanti di loro sentiranno la mancanza di questa funzionalità di Google Assistant.