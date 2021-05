Mancano ancora un paio di settimane all’inizio del Google I/O 2021 ma la compagnia californiana sembra intenzionata a non risparmiarsi gli annunci. Dopo le novità in arrivo sui tablet, una gestione migliorata delle password e maggiore trasparenza sulla gestione della privacy nel Play Store, ecco alcune novità di Google Assistant dedicate alle famiglie.

Broadcast migliorato

La funzione Broadcast, utilizzata finora per raggiungere tutti gli schermi e speaker intelligenti, diventa ancora più comoda. Grazie alla possibilità di creare gruppi familiari, è possibile inviare un messaggio a tutti i componenti, che potranno rispondere anche dal proprio smartphone. Potrete quindi organizzare cene di famiglia, viaggi di divertimento, vacanze o altri eventi, il tutto sia tramite comandi vocali sia rispondendo sullo smartphone con l’apposito tasto rispondi.

Family Bell

Da quasi un anno è possibile utilizzare Family Bell per chiamare a raccolta la famiglia, o per ricordare a qualche componente dei compiti specifici. S breve sarà possibile silenziare i promemoria dicendo semplicemente “Stop”, senza dover pronunciare la hot word “Hey Google”. Nel corso delle prossime settimane Family Bell sarà disponibile anche in otto nuove lingue, tra cui l’italiano.

Da oggi inoltre i Family Bell potranno suonare su più di un dispositivo intelligente, speaker o schermo che sia, per raggiungere i familiari ovunque si trovino.

Le storie della buonanotte

Sono in arrivo, almeno per gli utenti americani, nuove storie da ascoltare su un display intelligente o sul proprio smartphone. Potrete ascoltare storie legate al mondo di Harry Potter, grazie alla collaborazione con Pottermore Publishing, o ascoltare i racconti della serie Who Was di Penguin Random House. Gli utenti potranno visualizzare una lista delle storie disponibili e divertirsi con alcuni giochi, pensati per i più piccoli e per le famiglie.

Un paio di chicche per i piccini

E per i più piccoli ecco nuove canzoncine, dopo quella pensata per educarli alla corretta igienizzazione delle mani. Ora i bambini potranno imparare la “Go to sleep song” e la “Brush you teeth song”, per acquisire delle sane e corrette abitudini. Anche in questo caso le novità sono disponibili solo in lingua inglese, ma possono essere ascoltate anche in Italia.