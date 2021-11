I dispositivi Google Home consentono da tempo agli utenti di effettuare telefonate solo con la voce, tuttavia Goggle Assistant limiterà la funzionalità ai numeri salvati nei propri contatti Google.

Recentemente l’app Google Home ha iniziato a visualizzare un collegamento a un articolo di supporto per informare gli utenti che è possibile chiedere a Google Assistant di effettuare una chiamata in vivavoce o tramite una composizione rapida tramite l’altoparlante intelligente, lo smart display oppure lo smartwatch, ma non di ricevere telefonate in arrivo.

Google Assistant effettuerà chiamate solo per i contatti Google

A partire da dicembre 2021 questa funzionalità richiederà di configurare Voice Match e attivare i risultati personali per i dispositivi abilitati Google Assistant dai quali si desidera effettuare chiamate e di avere il numero che si desidera chiamare in Google Contatti.

Da notare che quest’ultimo requisito non si applica se si configura Google Fi o Google Voice: Impostazioni assistente>Comunicazione>Fornitori di chiamate, mentre tutti gli altri dispositivi di casa chiederanno di salvare un nuovo numero in Google Contatti prima che l’assistente possa comporlo.

Questa novità potrebbe avere lo scopo di prevenire errori di selezione o per assicurarsi che i numeri composti abbiano un nome, tuttavia non tiene conto del fatto che le persone spesso effettuano chiamate una tantum che non devono essere salvate.

