Ve lo avevamo già preannunciato pochi giorni dopo la presentazione di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ma ora è tutto più concreto: la funzionalità Call Screen di Google Assistant con Android 12 è disponibile anche in Italia e in lingua italiana.

La funzione Call Screen è arrivata in Italia: ecco come far rispondere Google Assistant

Si parte proprio dai Google Pixel 6, ma la funzione dovrebbe spuntare anche altrove. Call Screen è una funzione che permette agli utenti di far rispondere Google Assistant alle chiamate, con l’assistente che fornisce una trascrizione di ciò che il chiamante sta dicendo in tempo reale. Potrebbe rivelarsi utile nei momenti in cui per qualche motivo non possiamo rispondere direttamente alla telefonata, oppure per non farci infastidire dalle chiamate commerciali indesiderate.

Dopo le segnalazioni in Europa, partite da Regno Unito e Germania, ecco che arrivano quelle italiane: Call Screen è infatti ufficialmente disponibile nella nostra lingua e nel nostro Paese, anche se non sembra funzionare ancora in modo perfetto. Abbiamo infatti riscontrato una certa difficoltà di comprensione per Google Assistant e un po’ di lentezza, ma siamo sicuri che il tutto verrà migliorato da Google con il tempo. Per far rispondere all’assistente basta selezionare l’apposito comando, come potete vedere negli screenshot qui sotto.

Call Screen può essere attivata all’interno delle impostazioni di Google Telefono alla voce “Filtro chiamate”, anche se nel nostro caso l’attivazione è stata automatica. All’interno possiamo scegliere tra una voce maschile e una femminile.

Fateci sapere se siete riusciti a utilizzarla e come vi state trovando nel solito box qui in basso. Qui sotto potete verificare di avere a bordo l’ultima versione del dialer telefonico.

Leggi anche: recensione Google Pixel 6 Pro