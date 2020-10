Sono parecchie le novità che Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5, che al momento non sono destinati ad arrivare in Italia, portano dal punto di vista software. Non è una novità, visto che da sempre Google approfitta del lancio di nuovi prodotti per rilasciare funzioni esclusive destinate ad arrivare anche sugli altri modelli della famiglia Pixel e, in alcuni casi, anche sugli altri dispositivi Android.

Anche in questa occasione ci sono parecchie novità, anche se come accade spesso Google non le ha mostrate nel corso dell’evento di presentazione, ma ha affidato al proprio blog l’incarico di fornire dettagli significativi. Ecco le novità più interessanti che accompagnano i nuovi Pixel.

Editor rinnovato per Google Foto

Attualmente Google Foto offre alcune funzioni di editing basilare, per ruotare le immagini, regolare luminosità e contrasto e altri strumenti, ma l’aggiornamento in fase di roll out porta molto di più. Grazie al machine learning il nuovo editor è in grado di suggerire le modifiche più pertinenti in relazione al contenuto dell’immagine, permettendo di ottenere risultate davvero impressionanti.

Ci saranno filtri già conosciuti tra quelli suggeriti ma Google promette di portare diverse novità sui Pixel nel corso dei prossimi mesi, al fine di ottenere scatti perfetti da condividere sui social o con gli amici. Non ci saranno però solo suggerimenti automatici, visto che il nuovo editor presenterà controlli granulari su ogni parametro modificato, con la possibilità di scorrere tra le opzioni e regolarle a piacimento.

Utilizzerà il machine learning anche la nuova funzione Portrait Light, in arrivo su Pixel 4a 5G e Pixel 5, per migliorare l’illuminazione dei volti. L’utente potrà modificare la posizione della luce e la sua posizione dopo lo scatto, per valorizzare dettagli che potrebbero essere andati perduti.

Le novità dell’editor di Google Foto sono in fase di roll out, anche se con ogni probabilità ci vorrà qualche giorno prima di vederle nel nostro Paese.

Hold for me di Google Assistant

La prima novità è riservata agli Stati Uniti, al momento solo su Pixel 4a 5G e Pixel 5 e si chiama Hold for Me. Grazie a questa funzione potrete delegare a Google Assistant il compito di rimanere in linea durante una chiamata nella quale siete stati messi in attesa.

Sfruttando le stesse tecnologie di Duplex e Call Screen, l’assistente vocale vi avviserà quando qualcuno all’altro capo della linea sarà pronto a parlare con voi, che si tratti di un centro assistenza, un servizio clienti o altro, il tutto gestito localmente (sullo smartphone) per garantire la massima privacy.

Per realizzare questa funzione Google si è avvalsa del supporto di numerose compagnie, oltre che di esperti di centri assistenza, al fine di comprendere le interazioni e identificare al meglio quelle umane. Un semplice algoritmo faticherebbe a identificare una persona da un messaggio registrato, basandosi solo su alcune parole, per cui è stato necessario ricorrere a Google AI e alla sua comprensione del linguaggio naturale.

In questo modo potrete concentrarvi sul vostro lavoro, con la chiamata che sarà silenziata dallo smartphone e con Google Assistant che notificherà la presenza di un operatore in linea, il tutto al momento giusto. Hold for Me non richiede alcuna connettività in quanto la “magia” avviene esclusivamente nello smartphone.

Nuove funzioni per il Google Registratore

Dopo aver portato le trascrizioni in tempo reale, Google Registratore si arricchisce di nuove funzioni. Le trascrizioni possono infatti essere utilizzate per modificare il file audio, selezionando ad esempio una frase da tagliare o da salvare come clip.



Le parole significative saranno automaticamente sottolineate durante lo scrolling, per semplificarne l’individuazione. E anche in questo caso tutte le operazioni avvengono sul dispositivo, senza che sia necessaria una connessione alla Rete. Ancora una volta dunque è garantita la privacy delle registrazioni e dei dati personali.

Google Duo

Google ufficializza l’arrivo della condivisione dello schermo su Google Duo, come vi avevamo già anticipato ma non è la sola novità ad arrivare sulla nota app dedicata alle videochiamate. Presto infatti sarà disponibile anche Duo Family HD, una modalità che tramite strumenti interattivi, come ad esempio colorare lo sfondo, terrà impegnati i bambini durante le videochiamate.