Nei giorni scorsi su Reddit un utente ha pubblicato un post con il quale si lamenta dell’esperienza offerta dalla Modalità Guida di Google Assistant sul suo Google Pixel 4a aggiornato ad Android 12 e, a quanto pare, non è l’unico ad avere riscontrato dei problemi.

L’utente in questione, Inigox5, sostiene nel suo post di avere usato per almeno un anno Android Auto, una soluzione che, pur con qualche aspetto da rivedere, considerava tutto sommato più che gradevole.

La Modalità Guida con Google Assistant non conquista tutti

Poi arriva l’aggiornamento ad Android 12 e la nuova versione dell’OS impone agli utenti la Modalità Guida di Google Assistant, soluzione che Inigox5 trova fin dal primo utilizzo lenta a caricarsi (forse a causa della dotazione hardware di Google Pixel 4a, sicuramente non paragonabile a quella di uno smartphone di punta).

Ma i problemi non sono solo quelli relativi alla lentezza, in quanto l’utente riscontra anche altri bug, come la mancata risposta ai tocchi e il non corretto caricamento della barra degli strumenti.

Ed ancora, Inigox5 sostiene che nella schermata iniziale il sistema ha deciso di rinominare casa e lavoro in Pub nelle vicinanze e Parcheggio, aggiungendo che selezionandoli la navigazione si avvia soltanto una volta su due mentre la sezione “per te” sembra aprire solo Spotify e non l’elemento che viene effettivamente selezionato.

Una volta avviata la navigazione, non sempre i contenuti multimediali dell’utente vengono riprodotti automaticamente e, nel caso in cui fosse necessario doverlo fare manualmente, si andrebbe incontro a nuovi bug, come un’attesa di un paio di secondi per l’apertura del cassetto delle app o pressioni che non vengono rilevate.

Inoltre, pare che ad ogni apertura dell’app dedicata ai contenuti multimediali ci si trovi di fronte a elementi sempre nuovi mentre le canzoni e le playlist preferite vanno trovate manualmente (con non poco impegno).

In pratica, a dire di Inigox5 (e dei tanti utenti che hanno risposto al suo post su Reddit) la Modalità Guida di Google Assistant non è la soluzione migliore per chi deve concentrarsi effettivamente sulla strada e, anche dopo che saranno risolti i bug riscontrati, il team di sviluppatori dovrebbe dedicarsi ad un notevole miglioramento della sua interfaccia, in modo da renderla più user friendly.

Anche voi la pensate così?