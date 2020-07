In un periodo storico in cui molte persone nel mondo sono ancora costrette a passare la maggior parte del tempo in casa o a lavorare da remoto tramite smart working, è bene che si svolga una routine giornaliera corretta, come Google sembra volerci ricordare.

Pare infatti che a Mountain View stiano testando una nuova funzione di Google Assistant utile per tutte quelle persone che dimenticano spesso di mangiare, dormire, bere regolarmente, fare stretching dopo alcune ore da seduti e che in generale dimenticano di seguire una routine salutare per il proprio corpo.

La funzione si chiama “Family Bell” e attualmente è disponibile soltanto per una cerchia molto ristretta di utenti negli Stati Uniti, segno che si tratta ancora di una fase di test iniziale. Queste “campanelle” vengono descritte da Google come dei promemoria sonori personalizzati per la famiglia.

Tramite i vari menu delle impostazioni presenti su Google Assistant, che saranno richiamabili anche direttamente con la voce, potremo dunque settare una serie di promemoria che all’orario e nel giorno stabilito suoneranno sul vostro altoparlante o display smart, contemporaneamente ad una notifica sullo smartphone.

Tra le varie opzioni troviamo dei promemoria per mangiare, dormire, fare stretching, yoga, studiare, prendere una boccata d’aria e tanti altri, come si evince dalle immagini in galleria. Sarà possibile ovviamente anche crearne di personalizzati.

“Family Bell” dovrebbe essere compatibile con Google Home, Nest Home, Nest Hub e anche alcuni altoparlanti di terze parti, ma al momento la funzione è limitata a pochissime persone e non si hanno tempistiche circa il rilascio su scala globale.