Ecco quali dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO dovrebbero ricevere Android 12

Android 12 in versione stabile è tra noi da qualche settimana: al rilascio nell’AOSP è seguito quello per i Google Pixel e tra gli OEM che si stanno dando da fare con l’aggiornamento non manca Xiaomi, tanto che oggi possiamo stilare una lista dei modelli Xiaomi, Redmi e POCO che con ogni probabilità riceveranno l’agognato update.

Dopo aver visto gli importanti annunci di Samsung e OPPO e le GSI custom già disponibili per i più curiosi dediti al modding, insomma, diamo un’occhiata in casa del produttore cinese.

Android 12: Xiaomi, Redmi e POCO in lista

La lista che, è importante premetterlo, proviene da xiaomiui e non è stata approvata ufficialmente da Xiaomi, è aggiornata alla data del 3 novembre 2021 ed è molto lunga e diversificata. Distingue, infatti, i modelli per i quali Android 12 è già pronto e disponibile, quelli in fase internal beta e in closed beta, gli smartphone Mi, Redmi e POCO che riceveranno Android 12 e quelli che invece non lo avranno affatto.

I modelli listati come “in Internal Beta of Android 12” sono i seguenti: Xiaomi Civi, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro (ecco la nostra recensione), Xiaomi Pad 5 series (ecco la nostra recensione), Xiaomi Mi 11i (ecco la nostra recensione), Xiaomi Mi 11 Lite 4G, 5G e NE, Xiaomi Mi 10 series, Redmi Note 11 series, Redmi K30 5G, Redmi Note 10 series (ecco la nostra recensione di Redmi Note 10 Pro), Redmi Note 8, Poco X3 Pro, Poco M3 Pro 5G (ecco la nostra recensione).

Per quanto riguarda gli smartphone che hanno già ricevuto la versione stabile di Android 12, essi sono: Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11x Pro, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra (ecco la nostra recensione).

Anche numerosi modelli Redmi e POCO figurano nella lista di quelli che riceveranno Android 12, essi sono: Redmi 10X 5G e Redmi 10X Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9T (ecco la nostra recensione), Redmi 9T, Redmi 9 Power, Redmi Note 9 4G (China), Redmi K30, Redmi K30 Ultra, POCO X2, POCO X3, POCO X3 NFC, POCO M2 Pro, POCO M3.

I modelli Xiaomi serie Mi che riceveranno Android 12 comprendono: Xiaomi Mi MIX Fold, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi CC9 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite.

È alquanto lungo anche l’elenco dei modelli attualmente in “Closed Beta of Android 12”. Eccoli tutti: Xiaomi Mi 11 Lite 5G (ecco la nostra recensione), Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 11X, POCO F3 (ecco la nostra recensione), Redmi K40, Xiaomi MIX 4, Redmi Note 10 Pro 5G, POCO X3 GT (in preparazione), Redmi K40 Gaming, POCO F3 GT (in preparazione), Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra (in preparazione), Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Redmi K30S Ultra (in preparazione), Redmi K30 Pro, Redmi K30 Zoom, POCO F2 Pro (in preparazione).

Infine arriviamo ai delusi: tra i modelli che non dovrebbero ricevere Android 12 (in genere quelli più economici di Redmi ricevono un solo major update) figurano alcuni nomi eccellenti come Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE e Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Mi 9T e Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 e Redmi K20 Pro.

Per la lista completa potete fare riferimento alla seguente immagine.

