L’evento Galaxy Unpacked Part 2 tenutosi ieri sembrava concentrarsi più che altro sul software e sull’ecosistema Samsung, infatti la società alla fine ha presentato formalmente One UI 4.0.

L’ultima iterazione dell’interfaccia Android personalizzata di Samsung punta sulla grande sull’interoperabilità multipiattaforma con funzionalità straordinarie come Quick Share.

Samsung svela ufficialmente One UI 4.0

Quick Share consente il trasferimento di immagini e altri file tra dispositivi come le serie Galaxy S21 e Galaxy Book. Ad esempio i nuovi strumenti di fotoritocco possono aiutare a ritagliare un oggetto da una foto e di trasferirlo abbastanza facilmente su un altro dispositivo, mantenendo un progetto sincronizzato tra i dispositivi.

Samsung ha anche dimostrato la capacità di One UI 4 di stabilire obiettivi di salute in comune con altri utenti tramite Samsung Health Together, in modo che possano competere nel completare gli obiettivi di allenamento o esercizio.

Il nuovo aggiornamento di One UI espande anche SmartThings Find a cose come Galaxy Buds e S Pen, sfruttando fino a 1,5 miliardi di istanze di scambio di dati tra dispositivi Samsung in una rete per aiutare a individuare la posizione di un accessorio smarrito.

Alla fine Samsung ha mostrato anche l’implementazione del design Material You per One UI 4 dimostrando come un semplice cambio di sfondo può impostare nuovi colori per l’interfaccia, conferendole un aspetto completamente nuovo, in aggiunta al supporto per i widget di Android 12 con nuove animazioni e angoli arrotondati.

One UI 4 è basata su Android 12 ed è attualmente in fase di beta testing limitatamente agli utenti in Cina, Germania, India, Polonia, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Attualmente i soli smartphone selezionati per il programma sono Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra.

