Queste GSI custom portano Android 12 su tutti i dispositivi con supporto Project Treble

Android 12 in versione stabile è realtà già da qualche settimana: al rilascio nell’AOSP è seguito quello per i Google Pixel e adesso grazie alle prime GSI (Generic System Image) custom è possibile provare l’ultima major release del robottino su tutti i dispositivi con supporto a Project Treble.

Gli appassionati di modding staranno sicuramente con le antenne drizzate per le prime custom ROM con base Android 12, ma le GSI (Generic System Image) sono sicuramente un gran bel modo per provare Android nudo e crudo nella sua versione più recente. Anche perché, sebbene vari OEM abbiano già dato il via ai rispettivi programmi beta – basti pensare a Samsung e OPPO –, il numero di modelli coinvolti è ancora decisamente esiguo.

Android 12 GSI custom e Pixel Experience Unofficial

È direttamente Google a mettere a disposizione le Android 12 Generic System Image (GSI) sul sito ufficiale e questo permette innanzitutto agli sviluppatori di testare la compatibilità delle proprie app con le ultime API.

Il vantaggio delle GSI AOSP di Google è che possono essere avviate su qualsiasi device con supporto Project Treble, il rovescio della medaglia è dato dalla mancanza di numerose funzioni interessanti.

È proprio qui che entrano in gioco le GSI custom del Recognized Developer di XDA phhusson, che comprendono numerosi bugfix, ma anche funzioni aggiuntive che non sono disponibili in quelle rilasciate da Google. Lo sviluppatore ha già basato il suo Project Treble GSI project (AKA “Phh-Treble”) su Android 12 e iniziato a rilasciare delle build pre-release con patch specifiche per determinati device rese necessarie dall’ultima versione di Android. Ecco il link:

Download Phh-Treble v400.b (Based on AOSP 12.0)

Se siete particolarmente esigenti e una versione AOSP non vi basta, è persino già disponibile una build unofficiale della Pixel Experience GSI grazie al Senior Member di XDA ponces. La Pixel Experience non ha bisogno di presentazioni. È bene notare che la build linkata di seguito si basa proprio sulla GSI custom di phhusson, pertanto contiene gli stessi bug.

Download unofficial Pixel Experience 12 GSI based on Android 12

Allo stato attuale non ci sono build A-only disponibili, pertanto è imprescindibile avere un dispositivo con partizionamento A/B. Una volta raggiunti livelli di stabilità migliori, gli sviluppatori si daranno da fare con nuove varianti. Se siete interessati a fare una prova, non dimenticate di fare prima un backup di tutti i vostri dati. Per la procedura vi rimandiamo al nostro articolo precedente.

