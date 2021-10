Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro saranno ufficialmente disponibili in Italia a partire dai primi mesi del 2022 (speriamo di poter essere più precisi a breve), ma se non avete voglia di aspettare potete affidarvi ad alcuni rivenditori su eBay: i nuovi smartphone sono infatti acquistabili sul noto sito, a patto di accettare prezzi un po’ meno “interessanti”.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro disponibili su eBay

Dopo essere sbarcati su Amazon.it, Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro fanno capolino anche su eBay e possono essere acquistati in varie colorazioni. Per il momento i prezzi non corrispondono a quelli ufficializzati da Google durante la presentazione (si dovrebbe partire da 649 euro per Pixel 6 e da 899 per Pixel 6 Pro), ma era piuttosto prevedibile.

Se dunque non volete aspettare mesi per poter mettere le mani sul vostro nuovo smartphone targato Big G, potete dare uno sguardo alle proposte disponibili su eBay, tra le quali possiamo trovare le seguenti:

Sia su Amazon sia su eBay stanno dunque iniziando a risultare disponibili i nuovi smartphone della casa di Mountain View, particolarmente attesi dagli appassionati Android ma non solo (soprattutto quest’anno, con le novità di Android 12 e del Tensor, oltre al design molto particolare).

Se siete in cerca di altri modelli potete dare uno sguardo agli altri sconti eBay, mentre se preferite aspettare per acquistare il vostro nuovo dispositivo del robottino vi consigliamo di iniziare a salvare tra i preferiti la nostra pagina dedicata alle migliori offerte sugli smartphone Android del Black Friday, che ormai si avvicinano.

