Gli smartphone della serie Google Pixel 6 sono senza dubbio tra i telefoni attualmente più desiderati e, dopo mesi di anticipazioni, all’inizio di questa settimana è finalmente arrivato il momento del lancio loro ufficiale e sappiamo già che arriveranno anche nel nostro Paese nei primi mesi del prossimo anno.

Allo stato attuale, infatti, i nuovi smartphone del colosso di Mountain View sono disponibili soltanto in alcuni mercati e il team di Google ha confermato che per ora la situazione non è destinata a cambiare.

C’è un motivo per il lancio limitato di Google Pixel 6

La scelta di Google di rimandare ad un secondo momento la commercializzazione più capillare degli smartphone della serie Google Pixel 6 è dettata da varie motivazioni e tra le principali vi sarebbe la carenza di componenti che il mercato mobile sta conoscendo oramai da diversi mesi: in sostanza, il problema è sempre lo stesso che anche altri produttori hanno dovuto affrontare e a causa del quale sono stati cambiati in corsa diversi progetti.

Un protavoce di Google ha spiegato che comunque sono diversi i fattori per i quali il colosso di Mountain View non è in grado di rendere disponibili entrambi gli smartphone in tutti i Paesi, aggiungendo che l’azienda continua a lavorare duramente alla realizzazione dei modelli della serie Google Pixel 6, il tutto con l’obiettivo di poterli portare in futuro in più mercati.

Ricordiamo che tra i principali punti di forza di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro vi è il supporto software: il team di Google, infatti, ha promesso agli utenti il rilascio di aggiornamenti del sistema operativo fino ad ottobre 2024 (e ciò dovrebbe significare Android 15) e patch di sicurezza fino ad ottobre 2026.

Per quanto riguarda i prezzi, infine, in Europa (e quindi anche in Italia) Google Pixel 6 dovrebbe essere venduto a 649 euro mentre Google Pixel 6 Pro dovrebbe costare 899 euro. Staremo a vedere.