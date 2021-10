L’ultima settimana di ottobre si apre con tante nuove offerte eBay: gli Imperdibili sono validi da questa mattina fino alle 23:59 del 31 ottobre 2021 e includono una serie di sconti validi su smartphone e tablet Android. Pronti ad andare a scoprirli insieme?

Le migliori offerte Android eBay degli Imperdibili (25-31 ottobre 2021)

Altra settimana, altre offerte eBay: sul noto sito sono disponibili tante occasioni ideali per portarsi a casa un nuovo smartphone o tablet Android. Le proposte si concentrano soprattutto sui primi e spaziano un po’ per tutte le fasce, partendo da quella alta (con Samsung Galaxy S21) e arrivando a dispositivi da poco più di 100 euro. Ecco le migliori offerte Android disponibili su eBay in questi giorni.

Offerte smartphone Android eBay

Offerte tablet Android eBay

Questa era solo una selezione delle migliori offerte Android degli Imperdibili eBay di questa settimana. Se volete scoprire tutte le occasioni disponibili sul sito non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Ne approfittiamo per ricordarvi che si stanno avvicinando le offerte del venerdì nero, per cui potete già iniziare a mettere tra i preferiti i nostri speciali, ad esempio quello dedicato alle migliori offerte sugli smartphone Android del Black Friday: potrete contare su di noi per scovare gli sconti più interessanti.

Tutte le offerte eBay degli Imperdibili (25-31 ottobre 2021)

