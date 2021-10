Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, come ben sappiamo, saranno disponibili in Italia solo a partire dai primi mesi del 2022 per motivi che riguardano anche la grave carenza di semiconduttori che ormai da diversi mesi sta interessando importanti segmenti del mercato hi-tech.

Google Pixel 6/6 Pro sbarcano su Amazon

Malgrado ciò, come abbiamo modo di scoprire in questa news, i tanti utenti italiani che non vedono l’ora di mettere le mani sulle nuove creature di Google possono acquistare Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro su Amazon Italia dai seguenti link:

Come potete notare fin da subito il prezzo esorbitante è dovuto alla conversione sterlina euro: del resto Amazon stesso mette in risalto che si tratta delle versioni UK vendute da un negozio terzo, e quindi con un ulteriore margine. Da un rapido calcolo 899£ di Pixel 6 Pro diventano circa 1050 Euro a cui va aggiunta l’iva, si sale così a 1250 Euro, eventuali altre tasse di importazione e un classico margine di circa il 5-10%.

Se il prezzo maggiorato non è per voi un problema, potete acquistare fin da subito i nuovi smartphone da Google; vi ricordiamo che si tratta di “smartphone sbloccati”, ovvero utilizzabili senza problemi con qualunque operatore mobile.

