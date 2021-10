L’arrivo imminente della versione stabile di Android 12 vi sta facendo venire voglia di Google Pixel? Abbiamo riunito qui per voi le migliori offerte del momento su Google Pixel 5, Google Pixel 5a 5G, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 4a, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL e Google Pixel 3a XL: andiamo insieme a scoprirle.

Le migliori offerte del momento sui Google Pixel, da Pixel 3a XL a Pixel 5

Android 12 è ormai in arrivo in versione stabile dopo la lunga fase di test composta da Developer Preview e Beta, e naturalmente sarà rilasciato fin da subito sui dispositivi di Big G. In Italia non è semplice trovare molti dei modelli di Google Pixel commercializzati dalla casa di Mountain View, soprattutto gli ultimi arrivati Google Pixel 5, ma abbiamo comunque fatto una selezione delle proposte migliori del momento.

Si parte da Google Pixel 3a XL a 249,90 euro, a disposizione su ePrice, per arrivare a Google Pixel 5, acquistabile su ePrice e eBay a più di 700 e 800 euro: questi ultimi non sono prezzi troppo invitanti, ma purtroppo è il meglio che si possa trovare in questo momento per portarsi a casa l’ultimo arrivato (in attesa di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro).

Ecco le migliori offerte sugli smartphone Google Pixel:

Se preferite affidarvi al Google Store potete acquistare solamente Google Pixel 4a al prezzo di listino di 389 euro. Per indecisioni potete consultare le nostre recensioni, che potete trovare ai link qui di seguito:

Allora, avete già deciso come accoglierete l’arrivo di Android 12?

