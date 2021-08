Nei giorni scorsi Google rilasciava la Beta 4 di Android 12 – di cui trovate tutte le novità nel link disponibile in calce alla news -, e in queste ore sono state scoperte alcune interessanti novità riguardarti il sistema operativo in sé e alcune applicazioni proprietarie.

Novità per l’Adaptive Charging di Android 12

Era dicembre dell’anno scorso quando Google, con il Feature Drop di fine anno, introduceva per la prima volta l’Adaptive Charging. Si tratta di una funzione che, durante la notte, regola la velocità di ricarica del telefono in modo da non arrecare danni alla batteria.

Gli utenti Google Pixel muniti della Beta 4 di Android 12 hanno notato che l’ultimo 20% di ricarica viene completato con maggiore lentezza rispetto a quanto avvenga invece con Android 11. Dati alla mano, sono in diversi a notare che i dispositivi raggiungono il 100% di ricarica circa 30/90 minuti prima che scatti la sveglia mattutina.

È probabile che gli ingegneri Google abbiano ottimizzato il sistema di ricarica al fine di avere un impatto ancora minore sulla batteria, in questo caso riducendo ancora di più la velocità di ricarica dopo aver raggiunto l’80% di autonomia.

Google Play Games sbarca sulla Game Dashboard

La versione 2021.07.28550 dell’applicazione Google Play Games adesso in rollout tramite il Play Store, rende finalmente completa l’integrazione con Game Dashboard di Android 12. Infatti, avviando uno dei giochi che supportano la funzionalità, l’utente può facilmente individuare i progressi del gioco, gli obiettivi raggiunti, i traguardi, la classifica generale e tanto altro.

Con l’integrazione di Google Play Games all’interno di Game Dashboard, Google si è spinto molto vicino alla introduzione di tutte le feature essenziali per i videogiocatori su mobile.

Piccoli aggiustamenti per la modalità scura

A seguito dell’arrivo della Beta 4 di Android 12, è chiaro che il team di sviluppo del colosso di Mountain View stia apportando gli ultimi piccoli aggiustamenti per quanto riguarda l’interfaccia generale del sistema operativo, soprattutto in termini di leggibilità di alcuni testi in modalità scura.

Le immagini soprastanti mostrano chiaramente come le intestazioni di alcune impostazioni, e i testi, siano in alcuni casi più leggibili di quanto non lo fossero nella Beta 3.1 di Android 12. I colori delle categorie sono adesso più scuri, visibili, mentre lo stato di attivazione/disattivazione dei tasti funzione sono ora più chiari.

Novità per la gestione della smart home

Con l’arrivo di Android 12 tutti gli utenti potranno controllare i dispositivi per la smart home direttamente da un apposito toggle che, a seguito dell’arrivo delle Beta 4 di Android 12, è stato leggermente ritoccato per quanto riguarda il nome scelto per la lista dei Quick Toggle. Se, infatti, inizialmente si chiamava “Device controls” nelle prime beta, con la Beta 3 e la Beta 3.1 era stato cambiato in “Home controls“.

Adesso, con la Beta 4, il team di Big G ha deciso di tornare indietro sui propri passi rinominandolo nuovamente in Device controls.

Piccoli cambiamenti per i widget

I widget sono una delle più importanti funzionalità sin dalle prime versioni di Android e, con Android 12, Google li migliorerà sotto tanti punti di vista. Tra le tante novità relative al Material You, diversi utenti si sono ben presto scontrati con la difficoltà di ridimensionare i widget o di rimuoverli dalla home screen.

Le immagini soprastanti mostrano effettivamente quanto siano ben poco visibili i contorti di estensione dei widget, per non parlare poi del tasto “Remove” che appare francamente illeggibile. Fortunatamente la Beta 4 di Android 12 sembra mitigare questo problema, almeno in presenza di alcuni wallpaper, in cui l’area dei contorni e del tasto “Remove” vengono messi in risalto dando modo di individuarli più facilmente.

Wallpaper particolari per Google Pixel 4 e 4a

Il lancio dei nuovi smartphone di Google viene sempre accompagnato da una serie di wallpaper originali visibili nelle immagini prodotto e in quelle pubblicitarie. Sebbene siano molto apprezzati dagli utenti, purtroppo questi wallpaper non trovano poi posto all’interno di quelli disponibili al lancio, ma in queste ore l’azienda di Mountain View ha inserito i wallpaper promozionali di Google Pixel 4 e Google Pixel 4a all’interno della categoria “Art” dell’applicazione Google Sfondi.

Se disponete di Google Pixel 4 o Google Pixel 4a, troverete i rispettivi wallpaper aventi come protagonista “P4” o “4a” in relazione al modello di smartphone in vostro possesso.

Gboard di Google è ancora più intelligente

Dopo l’arrivo di alcuni elementi in Material You per le impostazioni di Gboard, è stato notato che adesso l’ottima tastiera di Google mostra in maniera più prominente la parola suggerita durante l’immissione del testo. Se utilizzate l’app avrete sicuramente notato come il sistema predittivo della tastiera indichi la nuova parola più in linea con il concetto espresso, e con il nuovo aggiornamento dell’app la parola suggerita più probabile viene adesso messa in risalto da un piccolo box colorato, come si può notare dall’immagine sottostante.

La novità sembra essere già disponibile nel canale stabile dell’applicazione per chi dispone di uno smartphone con Android 12.

