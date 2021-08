Attraverso le parole di Dave Burke, VP of Engineering di Android, Google ha comunicato il rilascio di Android 12 Beta 4 per tutti i modelli della serie Pixel compatibili, vale a dire Google Pixel 3, 3a, 4, 4a, 4a 5G e 5, anche in versione XL.

Il nuovo aggiornamento firmato Google arriva a poco più di due settimane dal rilascio del minor update Android 12 Beta 3.1 e mette un mattoncino fondamentale verso la Final Release di Android 12. Come si può notare dal grafico ufficiale, infatti, la Beta di agosto 2021 porta Android 12 nella fase della Platform Stability.

Novità di Android 12 Beta 4

L’ingresso della nuova versione del robottino nella fase della Platform Stability ha un significato ben preciso: con Android 12 Beta 4, non ci sono nuove funzionalità, ma anzi tutte le API e tutti i comportamenti attinenti alle applicazioni sono ormai definiti.

Per quanto concerne le applicazioni, in particolare, adesso il focus si sposta sulla compatibilità e sul miglioramento qualitativo: è arrivato il momento, per gli sviluppatori di app e giochi, di darsi da fare con i test finali di compatibilità e di preparare gli aggiornamenti compatibili delle proprie app in vista del rilascio della versione finale di Android 12. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento a questo link, intanto ecco i cambiamenti a cui fare particolare attenzione:

Privacy dashboard

Microphone & camera indicators

Microphone & camera toggles

Clipboard read notification

Stretch overscroll

App splash screens

Keygen changes

Come aggiornare ad Android 12 Beta 4

Detto che, stando alla tabella di marcia ufficiale, dovrebbe esserci ancora un’altra Beta – verosimilmente il mese prossimo – prima del roll out della versione finale di Android 12, la procedura di installazione della Beta 4 è la solita utilizzata per l’installazione delle developer preview e usata per installare la versione precedente: si può effettuare l’installazione manuale, oppure entrare semplicemente nel Programma Beta e fare tutto automaticamente.

Vi rimandiamo, dunque, ai file factory image e OTA scaricabili dal sito di Google coi link sottostanti, che devono essere installati manualmente.

