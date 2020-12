Con il Pixel Feature Drop di dicembre il team di Google ha introdotto alcune interessanti novità studiate per migliorare l’esperienza utente degli smartphone Google Pixel e senza dubbio una delle più interessanti è rappresentata da quella chiamata Adaptive Charging.

Si tratta di una soluzione in virtù della quale di notte lo smartphone si ricarica lentamente, così da preservare la “salute” della batteria e che ha bisogno di alcuni requisiti per funzionare.

Ecco come viene descritta la feature da Google:

Adaptive Charging aiuta a preservare la salute della batteria nel tempo controllando dinamicamente la velocità di ricarica di un dispositivo Pixel. Basta collegare il telefono la sera, impostare una sveglia e la ricarica adattiva farà la sua magia.

In pratica, il metodo studiato dal colosso di Mountain View carica costantemente lo smartphone nel corso di diverse ore invece di lavorare il più rapidamente possibile per arrivare al 100% e ciò in quanto il dispositivo non verrà utilizzato per un periodo prolungato (in modo tale che gli utenti non avranno di che lamentarsi se il tempo impiegato per ricaricarlo completamente è più lungo di quello solito).

Come sfruttare la feature Adaptive Charging

La feature Adaptive Charging è disponibile su Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 e aiuterà a prolungare la durata della batteria, in modo che possa mantenere meglio la capacità originale nel corso della vita di quel dispositivo.

La funzionalità può essere abilitata o disabilitata dal menu delle Impostazioni, andando nella sezione dedicata alla batteria e quindi selezionando Batteria Adattiva e infine Ricarica adattiva.

Tutto ciò che è necessario fare per sfruttare tale feature è ricaricare lo smartphone di notte ed attivare una sveglia (se si inizia la ricarica dopo le 21,00, la sveglia deve essere impostata per la mattina successiva, tra le ore 05,00 e le ore 10,00).

La speranza è che Google espanda la ricarica adattiva per funzionare in futuro con un numero più ampio di Google Pixel.