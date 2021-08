A seguito dell’aggiornamento di Gboard di inizio settimana che ha visto l’introduzione della nuova sezione dedicata alle emoji, adesivi e GIF, il team di 9to5google è riuscito ad attivare tramite codice alcune interessanti novità relative alla famosa tastiera di Google.

Ci aspettano grandi novità per la UI

La novità più importante è la presenza ancora più massiccia di elementi legati al Material You, ovvero il nuovo design dell’intera interfaccia di Android 12 che cambierà radicalmente l’esperienza di utilizzo del sistema operativo e di tutte le applicazioni installate.

Dalle numerose immagini presenti nella galleria, è possibile notare l’arrivo di un nuovo design per quanto riguarda il pop-up attivabile a seguito di una pressione prolunga su una lettera della tastiera. La forma geometrica circolare prende il posto di quella classica rettangolare, mentre una piccola aggiunta grafica permette adesso di continuare a visualizzare il tasto tappato invece di farlo scomparire.

Google ha deciso di estendere la forma circolare anche al tasto di selezione rapida delle emoji a sinistra della barra spaziatrice, mentre tappando alla sua destra trova posto un nuovo design del pannello per la scelta di alcuni caratteri speciali. Diverse novità sono state introdotte anche a livello del pannello “Tema” di Gboard e nello specifico per quanto riguarda la messa in risalto dei nuovi temi disponibili.

Previous Next Fullscreen

Come dicevamo, tutte le novità descritte sono state attivate localmente tramite codice: non abbiamo idea di quando saranno disponibili a tutti ma almeno sappiamo cosa aspettarci per il prossimo aggiornamento.