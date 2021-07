Quest’anno Samsung ha deciso di rompere con le tradizioni per quanto riguarda la numerazione dei minor update: se da una parte sappiamo già da tempo che non ci sarà una One UI 3.5 bensì una One UI 3.1.1, dall’altra adesso sappiamo anche quando dovrebbe partire il rilascio (verosimilmente) per la serie Samsung Galaxy S21.

One UI 3.1.1 sui Samsung Galaxy S21: ecco quando arriverà

Visto che l’11 agosto prossimo si terrà un importante evento di lancio firmato Samsung, nel corso del quale vedranno la luce – tra gli altri – i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip 3, è altamente probabile che saranno i nuovi smartphone a portare al debutto la nuova versione della One UI.

Subito dopo, naturalmente, il produttore sudcoreano porterà l’aggiornamento alla One UI 3.1.1 anche sui dispositivi già in commercio e i primi della lista saranno inevitabilmente gli attuali modelli di punta Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra (ecco il nostro confronto con gli altri modelli premium dell’anno).

Adesso, tramite un moderatore del forum di Samsung, apprendiamo anche quando ciò dovrebbe indicativamente avvenire. Secondo quanto dichiarato in una risposta, il roll out della One UI 3.1.1 per la serie Samsung Galaxy S21 partirà alla fine del mese di agosto 2021, dopo il rilascio delle patch di sicurezza del prossimo mese per gli stessi modelli.

Il periodo di riferimento dell’aggiornamento, dunque, dovrebbe coincidere con quello del lancio dei nuovi pieghevoli del brand sudcoreano, atteso tra il 20 e il 27 agosto.

L’informazione non costituisce una sorpresa, visto che già lo scorso anno Samsung aveva rilasciato la One UI 2.5 per la serie Galaxy S20 lo stesso giorno della disponibilità globale di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Proprio questi ultimi due dovrebbero accodarsi ai Galaxy S21 con un ritardo minimo, mentre i modelli di fascia media e bassa dovrebbero aggiornarsi qualche settimana più tardi. Per molti dispositivi non appartenenti alla fascia dei flagship è anche ipotizzabile un passaggio diretto alla One UI 4.0.