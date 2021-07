Samsung potrebbe annunciare la One UI 4.0 basata su Android 12 la prossima settimana. Niente di ufficiale, ovviamente, ma in base a quanto riportato su Weibo dal noto leaker Ice Universe, il produttore sud-coreano potrebbe già iniziare a mostrare qualcosa nei prossimi giorni.

Samsung già pronta a mostrare la One UI 4.0 e il suo Android 12?

Il mese scorso abbiamo visto un paio di schermate relative a quella che potrebbe essere la One UI 4.0 e dunque l’Android 12 di Samsung, anche se rimangono i sospetti che si potesse trattare di un fake. I lavori sulla prossima versione del sistema operativo personalizzato dalla casa di Seoul sarebbero iniziati sulla serie Samsung Galaxy S21 con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno (con Android 11 e i Galaxy S20), con Google ancora in piena fase beta (attualmente siamo alla Beta 2.1).

Non sappiamo se il leaker si riferisca al rilascio di una prima versione beta anche per la One UI o alla semplice presentazione dell’interfaccia tramite video: la prima versione di test per i flagship viene solitamente rilasciata nel mese di ottobre (non in Italia, finora), ma quest’anno Samsung avrà deciso di anticipare così tanto? Molto difficile, ma non da escludere a priori.

Non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprire se Ice Universe abbia ragione o meno. Nel frattempo vi chiediamo: cosa vi aspettate dalla One UI 4.0 basata su Android 12? Diteci la vostra.